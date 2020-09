La Reina Letizia cumple 48 convertida en el bastión de la monarquía

13/07/2020 Doña Letizia cumple 48 años más espectacular que nunca POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Hoy, 15 de septiembre, la Reina Letizia cumple 48 años. Una fecha de lo más especial que, a diferencia de otros años, celebra sin actos en su agenda oficial. En esta ocasión la monarca vivirá un tranquilo día de cumpleaños en Palacio acompañada por sus hijas, puesto que la Princesa Leonor se encuentra confinada a causa del positivo en Covid de uno de sus compañeros de clase. El Rey Felipe, por su parte, podrá comer en familia, ya que pese a tener audiencias con el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y con el Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, éstas se celebran en Zarzuela.



La Familia Real pasa por uno de sus momentos más complicados, y su popularidad alcanza sus niveles más bajos a causa de los escándalos protagonizados por Don Juan Carlos. El monarca abandonaba España hace casi mes y medio poniendo rumbo a los Emiratos Árabes en una precipitada y secreta marcha que conmocionaba a la opinión pública. Con el emérito "fuera de juego" y la Reina Sofía prácticamente desaparecida - y es que apenas si ha salido en un par de ocasiones del Palacio de Marivent en todo el verano mientras su agenda institucional permanece completamente vacía - la Reina Letizia se ha convertido en el bastión de la monarquía.



Y es que, ahora mismo, la asturiana es el valor más seguro con el que cuenta la Familia Real, y su popularidad sube como la espuma en las encuestas. Siempre al lado del Rey, ocupando un discreto y fundamental segundo plano, es además una madre abnegada y una gran profesional. Doña Letizia ha ido ganando protagonismo paulatinamente desde que Don Felipe fue proclamado Rey en el año 2014, y ya preside casi tantos actos anualmente como su marido, Jefe del Estado.



Cercana, empática y trabajadora, la monarca cuenta cada vez con más adeptos gracias a su discreción y su profesionalidad, poniendo al mal tiempo buena cara y demostrándonos, como en la intensa gira que Don Felipe y Doña Letizia realizaron este verano por todo el país, que por fin se encuentra cómoda en su papel de Reina. Un papel, por cierto, que parece hecho a su medida.



Por último, la asturiana cumple 48 años encabezando las listas de las más elegantes. Y es que por fin ha encontrado el estilo que más le favorece y no hay aparición pública de la Reina en la que no nos deje con un buen sabor de boca gracias a su savoir faire a la hora de lucir las últimas tendencias. Doña Letizia se ha convertido en el mejor escaparte de la moda española y, consciente de ello, cada vez más diseñadores patrios tienen cabida en su extenso vestidor.



Desde Chance, nos gustaría felicitar a la Reina que, pese al momento convulso que atraviesa nuestra monarquía, se ha convertido no sólo en el baluarte de la Familia Real sino también en un valor al alza que representa, como nadie, la marca España.