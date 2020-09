La OMC da la razón a China en su disputa arancelaria con EEUU

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Ginebra, 15 sep (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó hoy que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en 2018 y 2019, uno de los principales frentes en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, son excesivos y violan las leyes internacionales.

Los aranceles impuestos por Washington "no son consistentes con los principios de Nación Más Favorecida de la OMC, y exceden las tarifas máximas acordadas por EEUU" ante el organismo, subraya la decisión tomada por un panel de expertos a petición de China, que llevó el caso a Ginebra en abril de 2018.

En junio de ese año el Gobierno de EEUU impuso aranceles del 25 % a exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10 % (aumentados al 25 % en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares.

Los aranceles, que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.

Según la OMC, Estados Unidos no ha sabido justificar por qué estos aranceles podían exceder los límites establecidos por la organización con sede en Ginebra.

El panel de la organización también dictaminó que las negociaciones bilaterales entre Pekín y Washington no habían conseguido una "solución mutuamente satisfactoria" que resolviera la disputa, tal y como defendía Estados Unidos para que el conflicto no se llevara al seno de la OMC. EFE

abc/mgm