La CEDEAO urge a golpistas de Mali a ceder de inmediato el poder a civiles. EFE/EPA/CHRISTIAN THOMPSON

Accra, 15 sep (EFE).- Líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se reunieron hoy en Ghana con la junta militar que en agosto tomó el poder en Mali y le exigieron que cedan de inmediato el poder a un Gobierno civil de transición.

"Es hora de dar un carácter definitivo a las deliberaciones sobre Mali", dijo el presidente de Ghana, Nana Addo Dakwa Akufo-Addo, quien asumió la semana pasada la presidencia rotatoria de la CEDEAO, un organismo regional con quince países miembros al que pertenece Mali.

"No podemos permitirnos ninguna demora más para establecer un Gobierno responsable en Mali después del golpe" del pasado 18 de agosto, declaró Akufo-Addo en la Villa Presidencial en Peduase, a las afueras de Accra, en una cumbre extraordinaria de líderes del bloque regional a la que asistió el jefe del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP, militar) de Mali, coronel Assimi Goita.

El plazo vencía hoy para que la junta militar designara a los veinticinco miembros que deberían formar parte del Gobierno interino dirigido, según demanda la CEDEAO, por un presidente y un primer ministro civiles.

"Se supone que hoy es el día en que la junta instaurará un Gobierno (interino), que debe responder a los criterios que establecimos en agosto, (pero) eso no se ha cumplido", lamentó el presidente ghanés, quien exigió el paso "inmediato" a un Ejecutivo civil de transición.

El pasado sábado, el diálogo nacional entre las fuerzas políticas del país y la junta militar, que tomó el poder en Mali tras el golpe de Estado del 18 de agosto, concluyó con un plan de transición de dieciocho meses de duración.

Un periodo que difiere del que exige la CEDEAO, que siempre ha defendido una transición de un año como uno de los requisitos para eliminar las sanciones económicas impuestas tras el derrocamiento del Gobierno del ya expresidente Ibrahim Boubacar Keita.

DÍAS Y NO SEMANAS PARA FORMAR UN GOBIERNO CIVIL

Tras acabar la reunión, el presidente de Ghana dijo a los medios que el líder de la junta aceptó la petición de la CEDEAO de formar pronto un Gobierno civil y que este tendrá que analizarla en Bamako con sus colegas, si bien no aclaró si el bloque regional y la junta militar acordaron finalmente una misma duración de la transición.

"El punto de vista de la CEDEAO es que los asuntos que se han presentado deben ser tratados en cuestión de días y no de semanas para que podamos comenzar el proceso de normalización de la situación en Mali", zanjó el jefe de Estado ghanés.

Akufo-Addo adelantó que el mediador de la CEDEAO, el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, viajará a Bamako en unos días y que espera que, para cuando llegue a la capital maliense, la junta militar haya dado los pasos que requiere el bloque para poder levantar las sanciones impuestas tras el golpe de Estado.

El diálogo del pasado sábado abrió también la posibilidad de que el presidente interino fuera tanto un soldado como un civil, lo que permitiría a los militares mantenerse en el poder, pese al rechazo tanto de la CEDEAO como de la oposición maliense.

El movimiento M5-RFP, el mayor colectivo opositor al régimen del ahora expresidente Ibrahim Boubacar Keita, se desmarcó el pasado día 13 del plan de transición acordado tras tres días de diálogo nacional, entre otros motivos, por no limitar a una personalidad civil los cargos de presidente interino y primer ministro.

Los líderes regionales temen que el golpe pueda sentar un precedente peligroso en África Occidental y permitir que fuerzas yihadistas con vínculos con Al Qaeda y el Estado Islámico tomen más terreno en la región del Sahel.

Tras el golpe, el bloque de países del oeste de África reconoció que la asonada culminaba un clima sociopolítico "difícil", tras dos meses de crisis y protestas, pero resaltó su posible "impacto negativo" en la estabilidad no solo de Mali, sino de toda la región.

Por el momento, las sanciones existentes incluyen el cierre de fronteras, la suspensión de los flujos financieros y la exclusión de Mali de todos los organismos de decisión de la CEDEAO hasta que se restablezca el orden constitucional, medida adoptada también por la Unión Africana.

El golpe del 18 de agosto acaeció tras varias semanas de gran inestabilidad en el país, con protestas multitudinarias y disturbios en las calles protagonizados por multitudes que exigían la renuncia del Ibrahim Boubacar Keita, en el cargo desde 2013.

Mawusi Afele