Julio César Chávez: "Los golpes no son caricias, pero lo hago con gusto"

El exboxeador mexicano Julio Cesar Chávez durante una conferencia de prensa, en la Secretaria de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México (México). EFE /Mario Guzmán/Archivo

México, 15 sep (EFE).- El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez dijo este martes que sufre dolores como consecuencia de los entrenamientos para la pelea de este mes contra su compatriota Jorge Arce, pero aseguró que persistirá porque gracias a ella ayudará a muchas personas.

"Los golpes no son caricias, pero lo hago con gusto porque es para una causa noble", expresó en una rueda de prensa el púgil de 58 años, que el próximo 25 de septiembre retará al "Travieso" Arce en un pleito cuyas ganancias servirán para recibir en la clínica de Chávez a personas adictas al alcohol y las drogas.

Campeón mundial en tres divisiones diferentes, Chávez es el púgil más 'grande' de la historia del boxeo mexicano. A los 58 años se mantiene en una buena forma física, pero, según ha dicho, otra cosa es hacer un entrenamiento formal a su edad porque le duele hasta cuando le pega a la pera.

"Me cuesta trabajo prepararme, aunque sea una exhibición. Es una pelea en la que se corren riesgos", indicó.

Chávez se recuperó hace 12 años de alcoholismo y uso de drogas y predica con su ejemplo para que colegas de profesión y personas ajenas al boxeo se alejen de los vicios y, en el caso de tenerlos, se animen a curarse.

"Nadie daba un peso por mi, me preguntan cómo hice. Lo hice, ya saben con qué; con huevos por la mañana, huevos por la tarde y huevos por la noche, además de un programa de recuperación", señaló.

El campeón retirado aceptó que si no se hubiera curado, ya estaría muerto, pero salió de las adicciones y pronto empezó a recibir reconocimientos, el primero su entronización en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York.

Entre los pacientes que recibirá Chávez en su clínica está el excampeón mundial nicaragüense Ricardo "Matador" Mayorga, a quien han visto deambular por las calles de Managua como indigente y ha perdido peso, consecuencia de las adicciones.

"Nos vamos a traer muy pronto al "Matador" para acá para Culiacán (Pacífico mexicano) para que se termine de rehabilitar; ya le hice su vídeo, se lo voy a mandar para que salga adelante de esta maldita enfermedad", dijo Chávez.

La pelea Chávez-Arce III se disputará en Tijuana, norte de México, a puerta cerrada, será transmitida por 'streaming' y las ganancias servirán para ayudar a personas con adicciones.

"Espero meter a 10-15 a la clínica", comentó Chávez, al referirse al número de personas que espera ayudar con las ganancias.

La cartelera tendrá otros combates, como el de la campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yamileth Mercado, contra Dayanna González en un duelo a 8 asaltos entre mexicanas, y la de Julio César Chávez Jr. ante el invicto Mario Cázares, en un pleito a 10 asaltos del peso semicompleto.

El Consejo Mundial de Boxeo entregará a Chávez el cinturón Otomí, que se creó en homenaje a ese pueblo indígena y, según Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, será un buen homenaje a la trayectoria del más grande boxeador de México.