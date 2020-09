Javier Santos, esperanzado después de que su lucha para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias haya llegado a la ONU

29/08/2020 Javier Santos sigue su lucha para ser reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Javier Santos todavía tiene fuerzas para continuar la interminable batalla legal en la que está inmerso para ser reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias. Pese a que la prueba de ADN arrojó un 99.9% de probabilidades de que efectivamente fuese hijo del cantante, la Audiencia Provincial rechazó su caso basándose en que se trataba de un caso ya juzgado por el Tribunal Supremo hace veinte años.



Un duro varapalo que el joven valenciano intenta superar gracias a las esperanzas que le dan las últimas novedades en su lucha judicial. Y es que su caso ha sido denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, hecho que abre un resquicio de esperanza para Javier.



Hemos podido hablar con el supuesto hijo de Julio Iglesias, que se muestra emocionado y esperanzado de que su caso haya llegado a la ONU



- CHANCE: Hola, Javier. Me imagino que muy emocionado de que haya defendido hasta la ONU tu caso, ¿verdad?



- JAVIER: Sí, vamos a ver cómo termina todo esto.



- CH: ¿Cuándo crees que se va a saber algo?



- JAVIER: No lo sé. Tengo la misma información que vosotros.



- CH: Ya solo con ese paso estás más contento que en mucho tiempo.



- JAVIER: Sí, la verdad es que sí. Es un apoyo moral importante entonces todo lo que sea ayudar en mi caso, bienvenido.



- CH: ¿Cuántos años llevas con esto?



- JAVIER: Desde 2017 yo por lo menos, ¿eh?



- CH: Sí, porque tu madre estaba luchándolo antes. No sé si en algún momento consideras conocer a Julio. Si te apetecería conocer a tu padre en algún momento o esa parte ya no te importa.



- JAVIER: Sí, lo he dicho muchas veces.



- CH: Imagino que también por tu hija haces esta lucha.



- JAVIER: Eso son castillos en el aire. Ya veremos cómo termina todo esto.



- CH: ¿Y tu madre qué dice?



- JAVIER: Está tranquila en casa. Está bien.



- CH: Para ti que se haya hecho cargo la ONU, ¿cómo te has sentido con eso?



- JAVIER: Muy bien.