Hamilton dice que no dejará de hacer campaña por la justicia

Por Alan Baldwin

LONDRES, 15 sep (Reuters) - El hexacampeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton dijo que no dejará de usar sus plataformas para hacer campaña por la justicia racial, mientras el ente rector del deporte confirmó que no se investigará sus actos durante el Gran Premio de Toscana.

El piloto de Mercedes vistió una camiseta negra el domingo con la leyenda "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor" en la parte delantera y "Digan su nombre" detrás, sobre la imagen de la trabajadora hospitalaria asesinada.

En una publicación en Instagram, el británico dijo a sus 20 millones de seguidores que "quiero que sepan que no pararé, no abandonaré, no dejaré de usar esta plataforma para arrojar luz sobre lo que creo que es correcto".

"Este es un viaje para que todos nos unamos y desafiemos al mundo en cada nivel de injusticia, no solo racial", agregó.

Un portavoz de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dijo que no habrá una investigación formal de los actos de Hamilton y que el único piloto negro de la Fórmula Uno, que está a punto de convertirse en el corredor más exitoso de todos los tiempos, no sufrirá ningún castigo.

Para que esto ocurriera, los comisarios de carrera del circuito italiano de Mugello deberían haber notificado una posible violación de la reglas y ese no fue el caso.

El código de la FIA prohíbe los anuncios "políticos o religiosos" en los monoplazas, pero no hace mención a lo que pueden hacer los pilotos. El portavoz dijo que se evaluará si es necesario un protocolo en el futuro. (Editado en español por Carlos Serrano)