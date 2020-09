Guinea.- El principal partido opositor denuncia irregularidades en el censo en Guinea a un mes de las presidenciales

01/03/2020 Cellou Dalein Diallo POLITICA AFRICA INTERNACIONAL GUINEA SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El principal partido de oposición en Guinea, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), ha puesto en tela de juicio el censo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre que ha presentado la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) este lunes.



Al término de la reunión del comité interpartes en el que la CENI ha presentado las estadísticas finales del censo electoral, el secretario general de la formación, Aliou Condé, ha explicado que los datos muestran disparidades regionales que exigen una aclaración.



Así, según informan los medios locales, ha resaltado que en algunas zonas los electores se han duplicado en los últimos diez años y ahora la región de Kankan, feudo del partido del presidente Alpha Condé, que opta a un tercer mandato, ahora cuenta con el 22 por ciento de los electores. "Hay que mostrar cómo hemos llegado ahí", ha defendido.



Además, ha resaltado la disminución en la cifra de guineanos en el extranjero. "Que tengamos 90.000 ciudadanos guineanos en el extranjero es una catástrofe que se ha cometido voluntariamente para dejar al margen a una buena parte de los ciudadanos", ha denunciado el secretario general de UDFG, cuyo líder Cellou Dalein Diallo anunció la semana pasada su candidatura.



PROBLEMAS CON EL CENSO



Ya en marzo, antes de las elecciones parlamentarias y el referéndum constitucional que se celebraron el 29 de ese mes con boicot opositor, la oposición había denunciado que el censo había sido engordado por el Gobierno.



La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) les dio la razón, al denunciar que los 2,49 millones de electores cuya presencia en el censo de 2015 se dictaminó en una auditoría que era "problemática" seguían figurando.



Expertos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) realizaron a su vez una auditoría del censo, respaldando lo dicho por la OIF y rechazando enviar una misión de observación al considerar que no se daban las circunstancias para la celebración de los comicios.



Finalmente, la votación se llevó a cabo y los guineanos respaldaron la reforma constitucional, lo que puso a cero el contador de mandatos del presidente Condé, que será candidato a su tercer mandato en estas elecciones pese a que la Constitución estipula un límite de dos mandatos.



Su decisión ha sido duramente criticada por la oposición, pero al contrario de lo ocurrido en marzo, cuando hubo un boicot del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FDNC), una alianza de partidos opositores y grupos de la sociedad civil contrarios al tercer mandato de Condé cuya cara más visible era Dalein Diallo, en esta ocasión algunos de sus miembros sí concurrirán a la cita con las urnas.



EL CENSO ESTÁ LIMPIO



El secretario de Estado de Agua y Saneamiento, Papa Koly Kourouma, ha rechazado las críticas de la UFDG. "Tuvimos un problema durante el doble escrutinio de marzo, nos vimos obligados a dejar de lado a 2 millones de electores que no tenían las informaciones adecuadas (pero) la CENI ha hecho todo lo posible para arreglarlo", ha defendido, en declaraciones a 'Vision Guinée'.



"Esta historia del censo electoral está terminada. Tenemos un censo limpio que nos permite celebrar las presidenciales", ha subrayado, rechazando un aplazamiento de la cifra para solventar las irregularidades denunciadas por la oposición. "La fecha que está fijada es constitucional. No se fija la fecha de una elección al azar", ha sostenido, subrayando que solo puede cambiarse "en caso de fuerza mayor".



En ese caso, habría que decidir "de común acuerdo" el aplazamiento. "Pero hasta entonces en la mayoría presidencial estamos preparados y decimos que vamos a las elecciones del 18 de octubre", ha recalcado.