Guatemala contabiliza 2.984 muertes por COVID-19 y 82.684 casos desde marzo

Miembros del personal de salud preparándose para realizar una prueba del coronavirus en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba

Guatemala, 15 sep (EFE).- Guatemala llegó este martes a las 2.984 muertes por COVID-19 y a los 82.684 casos en total tras contabilizar 12 decesos en las últimas 24 horas y 512 nuevos contagios.

El Ministerio de Salud actualizó los datos sobre la pandemia e indicó que se mantienen activos un total de 7.717 casos, aunque la cifra es un "estimado".

El país centroamericano ha registrado un descenso en el número de contagios y también en el de fallecidos en las últimas ocho semanas, según ha confirmado el Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

La mayor cantidad de muertes en un solo día fue reportada por las autoridades el pasado 23 de julio con 59 decesos, aunque posteriormente el Ministerio de Salud actualizó datos y determinó que el 6 de julio fallecieron 60 personas a causa de la enfermedad.

En cuanto al máximo número de contagios diarios, la cartera sanitaria contabilizó 1.247 nuevos casos positivos el 9 de julio, pero las autoridades rectificaron posteriormente al 3 de julio cuando fueron detectados 1.324 positivos.

El primer caso en Guatemala fue detectado el 13 de marzo y dos días después el Ministerio de Salud reportó la primera muerte por la enfermedad.

El Gobierno de Giammattei ordenó la reapertura del país el 27 de julio pasado y reanudará a partir del próximo viernes los vuelos comerciales con pasajeros tras poco más de seis meses desde el cierre de su principal aeropuerto por la COVID-19, el 15 de marzo, cuando se decretó el confinamiento general.

Pese a la reapertura del país del pasado 27 de julio, que habilitó restaurantes, iglesias, centros comerciales y el transporte público, las autoridades no han registrado un repunte de casos.

Sin embargo, el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de la COVID-19, Edwin Asturias, aseguró el lunes a periodistas que no descartan una segunda ola en octubre o noviembre.

"Estamos en ese punto frágil en que si algunos sectores no toman las medidas indicadas podamos tener una escalada en las próximas semanas", apostilló Asturias.

El toque de queda se mantiene vigente por orden del Gobierno y va nueve de la noche a cuatro de la mañana todos los días.

La tasa de mortalidad en Guatemala es de 17,7 personas por cada 100.000 habitantes, una décima más que el lunes, y la letalidad es del 3,6% del total de contagiados, con base en cifras oficiales.

La incidencia acumulada del SARS-CoV-2 en el país es de 490,5 casos por cada 100.000 habitantes y en total Guatemala ha procesado 280.030 pruebas para detectar la enfermedad, por detrás de Panamá (más de 390.000) y de El Salvador (345.000) en Centroamérica.