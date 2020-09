Grecia.- La Policía griega detiene a cinco refugiados por los incendios en el campo de Moria

Las agencias de la ONU reclaman soluciones a largo plazo para atender las necesidades de las miles de personas que siguen en Lesbos



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad griegas han detenido a dos menores no acompañados y tres adultos, todos ellos de nacionalidad afgana, por su presunta responsabilidad en los incendios que destruyeron la semana pasada el campo de refugiados de Lesbos, en el que vivían hacinadas unas 12.000 personas.



El ministro de Protección Civil, Michalis Chrisochoidis, ha confirmado en declaraciones a la cadena pública ERT la detención de estos cinco sospechosos, "migrantes jóvenes", y que la Policía aún intenta dar con una sexta persona. Según fuentes policiales, sus solicitudes de asilo habían sido rechazadas, informa la agencia DPA.



Las autoridades se basarían para sus investigaciones en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, así como en las declaraciones de varios testigo, informa el diario griego 'Kathimerini'. Los incendios se habrían iniciado a raíz de la orden de aislamiento para más de una treintena de enfermos de coronavirus.



El Gobierno, en colaboración con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha habilitado un campamento provisional para acoger a los alrededor de 11.000 migrantes que han pasado varias noches al raso tras la destrucción del de Moria, a la espera de estudiar una medida a medio y largo plazo.



ACNUR ha proporcionado ya unas 600 tiendas de campaña que, hasta el lunes, albergaban a unas 700 personas. La agencia colabora también en el acondicionamiento de un espacio temporal para acoger a los migrantes y refugiados, con la vista puesta en aquellos que se encuentran en situación más vulnerable.



MEDIDAS A LARGO PLAZO



No obstante, ha incidido en que se trata solo de una medida provisional, recordando que debe apostarse "por soluciones a largo plazo, con apoyo europeo continuo y responsabilidad compartida". ACNUR ha recordado que tanto los centros de recepción de Lesbos como los de otras islas del Egeo están saturados y en condiciones mejorables.



La organización confía en que el Pacto sobre Migración y Asilo que plantea la Comisión Europea sea un "nuevo comienzo" para la UE y dé pie a "procedimientos de asilo más justos y eficientes, solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados. Así, ACNUR espera "que se aproveche esta oportunidad".



El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, António Vitorino, se ha pronunciado en la misma línea, ya que si bien la "prioridad" debe ser atender las "necesidades inmediatas" de los migrantes y refugiados, "se necesitan soluciones más sostenibles" que pasan, entre otras cuestiones, por la solidaridad europea.



Los primeros gestos de ayuda han tenido como destinatarios 400 menores no acompañados que fueron evacuados de Lesbos en las horas posteriores a los incendios, pero Vitorino ha recordado en un comunicado que "muchos otros niños y familias necesitan este salvavidas", por lo que ha exhortado a los gobiernos a movilizarse para "descongestionar" las islas y ayudar a las autoridades de Grecia.



La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, han acordado este martes que Alemania acoja a unos 1.500 migrantes procedentes de los campos de refugiados en Grecia, según ha podido saber la agencia DPA.



TENSIONES EN LA ISLA



La situación en Lesbos, ha advertido el jefe de la OIM, "sigue siendo tensa", en vista de las protestas que se han sucedido en los últimos días y protagonizadas tanto por los propios migrantes como por vecinos de la zona que reclaman al Gobierno medidas alternativas al realojo en otro campamento.



"Entendemos la frustración de los migrantes y refugiados que se han encontrado en la calle de la noche a la mañana, así como los retos a los que se enfrentan las comunidades locales y el Gobierno griego", ha reconocido Vitorino.