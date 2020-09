Fútbol.- Villas-Boas: "Estoy seguro de que Álvaro no es racista"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Olympique de Marsella, André Villas-Boas, defendió a su jugador, el español Álvaro González, y aseguró que "no es racista" después de que fuese acusado por Neymar de haber recibido insultos en el partido frente al Paris Saint-Germain del pasado fin de semana.



"Estamos del lado de nuestro jugador. Los dos equipos harán lo mismo en búsqueda de la verdad, pero estamos seguros de que Álvaro no es racista. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que la verdad salga a la luz. No tengo dudas", dijo Villas-Boas ante los medios.



Además, el técnico portugués recordó que el jugador brasileño del PSG ya ha sufrido en este sentido. "Neymar también ha sufrido acusaciones falsas, también lo ha padecido. Creo que Álvaro está bien, pero las amenazas de muerte que ha recibido son reales", agregó.



"Lo hemos denunciado a la policía y ahora depende de ellos. Estas son las consecuencias de ciertas acciones y acusaciones", finalizó el preparador del conjunto marsellés.



El pasado domingo Neymar Jr aseguró que el defensa español Álvaro González tuvo un comportamiento racista con él y que por eso le golpeó, una acción que le supuso la expulsión en el descuento del partido de este domingo ante el Olympique de Marsella.