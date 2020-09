Fidel Albiac, de buen humor tras la exclusiva de Carmen Borrego asegurando que Rociíto no perdonará a su hija

MADRID, 15 (CHANCE)



Rocío Carrasco y Fidel Albiac son el tercer vértice que completan el triángulo formado por Antonio David Flores y Carmen Borrego, inmersos en una cruenta lucha mediática de la que ambos están se están quedando ya bastante tocados. La discreta pareja todavía no se ha pronunciado al respecto, pese a que se está rumoreando que no estarían nada contentos con la exclusiva en la que la hija de Teresa Campos aseguró que Rocío jamás perdonaría a Rocío Flores.



Fidel, sonriente y bromista, ha reaparecido tras las polémicas declaraciones de Carmen Borrego. De lo más bromista, ha escuchado pacientemente nuestras preguntas y ha ido respondiendo lo q se le ha pasado por la cabeza. Eso sí, con una tranquilidad pasmosa pese a la que les está cayendo mediáticamente a Rocío y a él, de nuevo en el ojo del huracán por la nula relación que tienen con Rocío Flores, el abogado sevillano se guarda para sí mismo cómo les ha sentado la "traición" de Borrego.



- CHANCE: Hola Fidel, ¿qué tal? ¿Quería preguntarte si has hablado con Carmen Borrego acerca de la exclusiva que ha dado con esos titulares tan fuertes?



- FIDEL: Tan... Cuidado, perdona



- CH: En un principio decían que tú eras conocedor de estos titulares



- FIDEL: Holiii



- CH: Y de esta exclusiva y que tú le habías dicho a Carmen que lo pudiese hacer



- FIDEL: Y tú y tú, y tú y tú... Venga, hasta luego



- CH: ¿Hay un antes y un después con las Campos a raíz de esta exclusiva?



- FIDEL: Cuidado. ¡Cuidadín!



- CH: ¿Cómo se encuentra Rocío? ¿Parece ser que os ha sentado muy mal no?



- FIDEL: ...



- CH: Por cierto, ¿tú conocías al hermano anónimo de Carmen y Terelu?



- FIDEL: ¡Que de cosas! Cuidado que te cierro. ¡Cuidado!



- CH: ¿Vosotros erais conscientes de esta exclusiva?



- FIDEL: Cuidado. Adiós



- CH: ¿Pero imagino que os ha tenido que sentar súper mal si no erais conocedores que diga cosas tan fuertes como por ejemplo que Rocío no va a perdonar nunca a su hija?



- FIDEL: Cuidado



