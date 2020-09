Fernández dice necesitar seguir trabajando para no penalizar en carrera

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (EG 0,0 Marc VDS). EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 15 sep (EFE).- El español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quinto en la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino, reconoce que necesita "seguir trabajando y mejorando, sobre todo en la clasificación", dónde no consigue "que se refleje el nivel" en el que están, lo considera que les "penaliza en la carrera".

"Seguimos estando cerca y vamos a por ello", recalca el piloto balear tras un productivo fin de semana rodando con uno de los mejores ritmos del fin de semana.

"Estoy con ganas de empezar el fin de semana para seguir con la progresión del pasado gran premio, en el que fijamos una buena base y teníamos buen ritmo", asegura en la nota de su equipo Augusto Fernández, que el pasado año ganó en este mismo escenario.

"En carrera cambiaron un poco las cosas y ahora trataremos de averiguar porqué, ya que no me acabé de sentir igual de bien en carrera como lo había estado en entrenamientos", explica el piloto de Estrella Galicia 0'0.