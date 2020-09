Excombatientes no merecen un comandante en jefe que los insulta, dice Biden

El candidato demócrata para las elecciones presidenciales, Joe Biden. EFE/Ana Milena Varón/Archivo

Miami, 15 sep (EFE).- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este martes que los excombatientes y sus familias se merecen un comandante en jefe que los trate con "honor, respeto y dignidad" y no alguien que los llama "tontos" y "perdedores" como Donald Trump.

"La obligación más sagrada de nuestro gobierno es actuar bien con los que ha defendido nuestro país en una guerra", dijo Biden en un acto con veteranos en el Hillsborough Community College de Tampa.

Esa ciudad de la costa oeste fue la primera parada de una visita a Florida que culminará en Kissimmee, en un acto con motivo del Mes de la Herencia Hispana en el que se dirigirá a la comunidad latina.

Se trata de la primera visita de campaña que el exvicepresidente, que competirá con el actual presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, realiza a Florida, un estado del que puede depender quien es el ganador.

Biden dijo hoy que Trump desconoce lo que representa "deber, honor y país", los principios de la academia militar de West Point.

Horas antes de la llegada de Biden a Tampa se publicó una encuesta de la Florida Atlantic University que muestra un empate entre los dos candidatos principales, pues aunque el exvicepresidente tiene una ventaja de 3 puntos sobre Trump, los indecisos (un 5 %) se muestran mayoritariamente más inclinados a votar por el actual mandatario.

El exvicepresidente subrayó que pese a todos los problemas actuales se siente "más optimista" que nunca en que si llega a la Casa Blanca va a "poder hacer las cosas" con ayuda de un país unido.

"La gente está dispuesta a involucrarse", Estados Unidos es el país donde "todo es posible" y estamos ante "una oportunidad gigante", subrayó.

También señaló que aunque es un candidato demócrata no será "un presidente demócrata, sino un presidente estadounidense", que ayudará más a la gente que no le votó que a la que sí lo hizo.

Biden dijo que en los dos partidos hay "extremistas", pero hay algo en lo que todos concuerdan: "el apoyo a los militares".

Durante el acto Biden hizo un repaso de las medidas que se tomaron en favor de los veteranos cuando él era vicepresidente y Barack Obama presidente y también de su experiencia como padre de un combatiente en Irak, su hijo Beau, fallecido en 2015, y recordó que rezaba para que estuviera seguro y regresara con vida.

Por eso, el candidato demócrata dijo que las obligaciones del país con sus militares en servicio y con sus veteranos se extienden a sus familias, que "deben ser cuidadas".

Biden prometió hacer que la Administración de Salud de los Veteranos se convierta para sus usuarios en un servicio del mismo nivel que los servicios privados de primera calidad, sin demoras ni largas listas de espera, y ofrezca condiciones atractivas para captar los mejores profesionales de la salud,.

Un grupo de media docena de excombatientes participó en la conversación con Biden, al que expusieron problemas concretos de personas como ellos que 28 años después de haber servido a su país no logran los beneficios a los que tienen derecho y otros problemas generales como la "epidemia" de suicidios, que uno de ellos calificó de "pandemia", o el estigma de las enfermedades mentales.