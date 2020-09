España.- La Comisión sobre la 'Operación Kitchen' arranca andadura en el Congreso con abstención de Vox

GRAF7959. MADRID (ESPAÑA), 19/05/2020.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (c), preside una reunión de la Mesa del Congreso, celebrada este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca POOL



La petición del PSOE y Unidas Podemos para que el Congreso cree una comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas ha arrancado este martes su andadura en la Cámara con la abstención de Vox.



Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la iniciativa ha sido calificada por el órgano de gobierno de la institución, con los votos a favor de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, 'no' del PP y la abstención de los Santiago Abascal.



La Mesa del Congreso también ha dado vía libre a la petición registrada por ERC, Junts, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, el BNG y la CUP para que la Cámara investigue, no sólo la como 'Operación Kitchen', sino sobre toda la trama atribuida al excomisario José Manuel Villajero y todos los mecanismos irregulares en los que hayan podido incurrir los responsables del Ministerio del Interior y otros "departamentos del Gobierno de Estado".



A PLENO, A FINAL DE MES



Esta iniciativa ha sido aceptada también con el rechazo del PP y la abstención de Vox. Ahora, una vez que se publique la calificación de ambas solicitudes, las dos estarán listas para que la Junta de Portavoces decida su inclusión en el orden del día del Pleno.



La previsión es que sea la Junta de Portavoces, ya en su reunión de la semana que viene, la que incluya el debate sobre la creación de la comisión solicitada por el PSOE y Unidas Podemos en el Pleno siguiente, es decir, el de la última semana de septiembre.



En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición solicita que la Cámara investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".



Se da por hecho que la comisión saldrá adelante porque además de sus impulsores, Ciudadanos ya ha adelantado su apoyo a la misma y también la respaldarán los partidos independentistas, Más País-Equo y Compromís.



PACTAR LA PRESIDENCIA



Una vez que el Pleno apruebe su creación, los grupos deberán decidir cuándo se constituye la comisión, para lo que tendrán que alcanzar un acuerdo sobre la persona que ocupará la Presidencia y el resto de puestos de la Mesa que dirigirá sus trabajos. Habitualmente, el máximo responsable de este tipo de comisiones suele ser diputado de un partido minoritario.



La comisión nacerá, como es habitual, con un plazo inicial de tres meses para hacer sus pesquisas prorrogable por otro tres si así lo acuerda el Pleno de la Cámara.



De momento, Unidas Podemos ya ha adelantado su intención de citar ante la comisión al actual presidente del PP, Pablo Casado, y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También se espera que tengan que desfilar ante este órgano el exministro Jorge Fernández Díaz, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la exsecretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.