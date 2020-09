España.- El Gobierno acusa a Casado de "denostar las instituciones" como la Fiscalía cuando no le gustan sus decisiones

15/09/2020 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



Montero ve "con mucha normalidad que el Ministerio Público pida archivar las querellas por la gestión de la pandemia



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha acusado este martes al presidente del PP, Pablo Casado, de "denostar las instituciones" y en concreto a la Fiscalía, cuando sus decisiones no le gustan, y ha añadido que esa es "la tónica de la derecha".



Montero ha respondido a Casado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que el líder del PP haya cargado contra la Fiscal General del Estado, la exministra Dolores Delgado, porque la Fiscalía ha pedido el archivo de las 20 primeras querellas presentadas contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia.



La portavoz ha dicho que el Ejecutivo ve esta toma de posición de la Fiscalía "con mucha normalidad" porque tiene "absoluta tranquilidad" respecto a su actuación que, según ha dicho, se basó desde el primer momento en "criterios científicos", en "intentar preservar la salud de los ciudadanos" y en coordinarse con otras administraciones.



Acto seguido, ha dicho que las palabras de Casado no le sorprenden porque "la derecha de este país no respeta las instituciones".



El ejemplo más claro, ha dicho, es que el PP "boicotea y obstruye" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE. "El principal partido de la oposición se niega a cumplir el mandato constitucional, es extraordinariamente grave", ha dicho.