España.- Bildu, ERC y PNV afean a Sánchez el suicidio de un etarra y piden cambiar la política carcelaria de "excepción"

Insisten en hablar de "presos vascos", como hizo el presidente del Gobierno en el Senado y por lo que fue censurado por las víctimas



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los portavoces parlamentarios de EH Bildu, PNV, ERC, Junts, CUP, Más País, BNG, Compromís, Geora Bai y Més per Mallorca han firmado una declaración conjunta en la que afean al Gobierno de Pedro Sánchez el suicidio del preso de ETA Igor González, reclamando que se ponga fin a lo que llaman "política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos vascos".



En la declaración se solicita al Gobierno cambiar la política penitenciaria con los "presos vascos", sin hacer mención a su condición de condenados por terrorismo. Se trata de la misma expresión que utilizó Sánchez en el Senado el pasado 9 de septiembre, motivo por el que fue censurado por partidos de la oposición, colectivos de víctimas y organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



"Situaciones como esta no deben volver a ocurrir", dicen sobre la muerte de Igor González en una declaración que firman, entre otros, Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) o Iñigo Errejón (Más País).



Los grupos parlamentarios firmantes reclaman una legislación penitenciaria "adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presos vascos, que ponga fin al alejamiento procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca".



En concreto, se refieren al suicidio de Igor González, un interno que recuerdan estaba enfermo y en tratamiento, para sostener que debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020 al haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales.



"El Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido. El incumplimiento de estos derechos del preso le han llevado a morir en prisión y, por tanto, consideramos que no se han tomado todas las medidas necesarias que podrían haber evitado la muerte de González", señala el escrito fechado este 15 de septiembre.