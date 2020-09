Es más probable que niños de grupos minoritarios mueran de covid

(Bloomberg) -- El coronavirus está cobrando vidas de niños de grupos minoritarios en Estados Unidos de manera desproporcionada, especialmente aquellos con otras afecciones de salud subyacentes, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que muestra cómo la devastación del covid-19 entre adultos negros e hispanos ha llegado a sus hijos.

Los niños son mucho menos propensos que los adultos a contraer el coronavirus o enfermarse gravemente debido a la infección, según muestran registros de salud, aunque la vulnerabilidad varía según la demografía.

De las 190.000 muertes atribuidas al covid-19 en EE.UU., 121 de los que murieron antes del 31 de julio eran menores de 21 años, según el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC. Tres de cada cuatro eran de ascendencia hispana, negra, india estadounidense o de Alaska, dijo la agencia. Los hispanos representaron 45% de las muertes en general, mientras que los negros representaron 29%.

Las muertes fueron más comunes entre los hombres, particularmente en el extremo de más edad del espectro, y los adultos jóvenes de 18 a 20 años representan casi la mitad, según la agencia. El siguiente riesgo más alto fue en bebés menores de un año. Las condiciones médicas subyacentes también fueron comunes entre pacientes jóvenes, y 75% tenía al menos otro problema de salud.

Casi 40 muertes ocurrieron en el hogar o en salas de urgencias, una señal de que pudo haber un retraso en la atención necesaria para algunos. Si bien los pacientes más jóvenes tienen más probabilidades de recuperarse por completo, se producen complicaciones que incluyen dificultad respiratoria y síndrome inflamatorio multisistémico, una enfermedad grave que genera fiebre, daño a órganos e inflamación, dijo la agencia.

Los hallazgos son significativos a medida que las escuelas de EE.UU. reabren de alguna manera, y muchas intentan un enfoque híbrido que permite parte del aprendizaje presencial que es crucial para el desarrollo infantil, según la agencia. Los padres, cuidadores y niños necesitan información clara, consistente y culturalmente apropiada sobre cómo evitar la infección, así como un monitoreo adecuado y atención continua para quienes contraen el virus, dijeron los CDC.

“Los departamentos de salud, en colaboración con los distritos escolares y las comunidades a las que sirven, pueden evaluar y mejorar la promoción de la salud, el acceso a la salud y la equidad en la salud para todos los bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes”, dijo la agencia. “En última instancia, departamentos de salud, proveedores de salud y socios de la comunidad pueden movilizarse para eliminar las barreras sistémicas que contribuyen a las disparidades de salud”.

Los niños de minorías están representados desproporcionadamente en familias de trabajadores esenciales que a menudo no pueden hacer su trabajo desde casa, lo que los pone en mayor riesgo de exposición al coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, dijeron los CDC. Los padres y los miembros mayores del hogar que se infectan podrían transmitir el virus a los niños con los que viven, dijo la agencia.

“Las disparidades en los determinantes sociales de la salud, como las condiciones de vida en espacios reducidos, la inseguridad alimentaria y de vivienda, las brechas de riqueza y educación, y la discriminación racial, probablemente contribuyan a las disparidades raciales y étnicas en la incidencia y los resultados del covid-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico”, según el informe.

Los CDC dijeron que las tasas más altas de resultados adversos para las minorías también están probablemente relacionadas con problemas en la búsqueda de atención, que estaría incluso ligada a la falta de cobertura de seguro, de cuidado de niños, de transporte y de incapacidad médica remunerada.

