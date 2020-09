El hemisferio norte registró el verano más cálido del que se tiene registro

El humo de los incendios de California de las últimas semanas envuelve el área de Shaver Lake. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Ginebra, 15 sep (EFE).- El hemisferio norte ha registrado el verano más cálido del que se tiene registro, con una temperatura media entre junio y agosto 1,17 grados más alta que la media, informó hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con datos de la Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA).

La marca supera los veranos hasta ahora más cálidos, registrados en 2016 y 2019, subrayó en rueda de prensa la portavoz de la OMM Clare Nullis, quien también recordó que los cinco periodos estivales más calurosos hasta ahora han sido los de los últimos cinco años.

A nivel global, el mes de agosto fue el segundo más cálido del que se tiene registro, 0,94 grados centígrados por encima de la media del siglo XX, de 15,6 grados.

Las cifras de NOAA también revelan que todos los meses de los últimos 35 años han mostrado al menos nominalmente temperaturas superiores a la media del siglo XX.

El oeste de Estados Unidos, Europa, buena parte de Rusia y el sureste de China fueron las regiones donde la temperatura estival estuvo más por encima de la media, subrayó la OMM, que añadió que el calor ha sido un factor para una temporada de incendios especialmente destructiva en zonas como la costa occidental de EEUU.

La OMM también destacó, citando igualmente datos de las autoridades estadounidenses, que la temporada de huracanes en el Golfo de México está siendo tan activa que se podría agotar la lista de nombres para estos fenómenos meteorológicos y habría que recurrir a letras del alfabeto griego, algo que no sucedía desde 2005.

Cada año, el primer huracán del año es bautizado con un nombre que comienza por la letra A (Arthur esta temporada), el segundo por la B y así sucesivamente.

El huracán más reciente, llamado Vicky, ha sido el vigésimo, y tras la W (Wilfred) ya se recurriría al alfabeto griego (Alpha, Beta, Gamma, etc).

Nullis también recordó que ayer lunes el Centro Nacional de Huracanes de EEUU alertó sobre la formación de cinco ciclones en el Atlántico (Paulette, Rene, Sally, Teddy y Vicky), una cantidad de potenciales huracanes simultáneos que no se observaba desde 1971.