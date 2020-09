El Gobierno griego intenta persuadir a los refugiados a entrar en el nuevo campo

EFE/EPA/DIMITRIS TOSIDIS

Atenas, 15 sep (EFE).- A punto de cumplirse una semana del incendio en el campo de refugiados de Moria, el nuevo recinto está listo, pero nadie quiere entrar en él. El Gobierno griego ha lanzado ahora una campaña de información para persuadir a las casi 12.000 personas acampadas en la carretera de que si quieren abandonar la isla de Lesbos deben instalarse primero en el nuevo centro.

"Su centro de alojamiento temporal está listo. Por favor, vaya inmediatamente al campo. El alojamiento allí es obligatorio y su ingreso es necesario para garantizarle condiciones de vida decentes, y por razones de salud pública y personal. Además, para restablecer los procedimientos de asilo".

Con estas palabras comienzan los folletos que se están distribuyendo entre todos los que han optado por seguir en la calle.

El nuevo campo de Kará Tepé, con cabida actualmente para 5.000 personas en algo menos de 700 carpas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), tiene de momento solo inodoros provisionales, pero el plan es instalar duchas y agua corriente.

MEJOR EN LA CALLE QUE ENCERRADOS

Mucha de la gente que continúa en los alrededores de Moria y cerca del nuevo campo, en pequeñas tiendas de campaña o en carpas improvisadas con retazos de tela o mallas, no se cree que en el nuevo campamento haya comida, ni agua.

"Camp no good, closed. No food, no water, problem" -El campo no es buena, está cerrado. No hay comida, ni agua, es un problema-, dicen casi al unísono las familias ante la cámara del portal de noticias local stonisi.gr que se ha paseado por toda la zona.

Todos los días se montan pequeñas manifestaciones en las que se oye siempre lo mismo: "Azadi, azadi" -Libertad, libertad- O frases como "Necesitamos paz y libertad, Moria mata".

La inmensa mayoría de los que habitaban Moria son afganos y paquistaníes, le siguen los africanos, y apenas quedan sirios.

Algunos se han organizado en los aparcamientos de un gran supermercado y dos gasolineras, que han tenido que cerrar ante lo sucedido.

Los comerciantes han montado en cólera y han exigido al Gobierno que abra inmediatamente la carretera de acceso a la capital de la isla, Mitilene, para que la vida comercial pueda volver a su cauce.

En estos albergues improvisados las familias parecen haberse hecho a la idea de que van a quedarse tiempo. Unas cazuelas montadas sobre piedras sirven para improvisar un fogoncillo y cocinar algo, con lo mínimo como unas patatas o un arroz blanco.

Hay muchas mujeres con niños y bebés, niños correteando como lo hacían en Moria, sacando lo mejor de si mismos, con sonrisas y gritando "Germany, Germany", como si hablaran del paraíso terrenal.

El Gobierno alemán ha sido por ahora el único que ha dejado entrever la posibilidad de acoger no solo a menores no acompañados, sino también a adultos, unos 1.500, en su mayoría familias con hijos y solo aquellos que tengan derecho a protección internacional, según informaciones de los medios germanos.

Según el Gobierno griego, el motivo principal de la resistencia a entrar en el nuevo campo es que los refugiados prefieren hacer caso de los bulos, lanzados "por unos pocos" que dicen que hay mas posibilidades de salir de la isla si no entran en las nuevas instalaciones.

"Hemos preparado este campo para que pueda esperar de forma segura a su partida de Lesbos lo antes posible una vez cumplimentados los procedimientos legales. Solo si entra en el campo puede hacer los procedimientos necesarios para salir de Lesbos", contesta el Gobierno en el citado folleto, escrito en inglés y francés, pero también en los idiomas de los migrantes.

"¡Atención! No atienda a noticias falsas, solo a los anuncios oficiales del Ministerio de Migración y Asilo", concluye el papel.

VAGAS PROMESAS

En un intento de lanzar un mensaje esperanzador tanto a los isleños como a los migrantes, el ministro de Protección Civil griego, Mijalis Jrisojoidis, afirmó hoy que espera que para Navidad habrán abandonado la isla de la mitad de los refugiados que hay en la actualidad y que el resto lo habrá hecho antes de la Semana Santa de 2021.

Jrisojoidis recordó que en los últimos meses el número de migrantes y refugiados en Lesbos ha disminuido de 23.000 a 12.000 y prometió que en los próximos días podrán abandonar la isla otras 2.000.

En los últimos meses Grecia ha acelerado tanto los traslados de vulnerables como los procedimientos de asilo. Devoluciones ha habido pocas, pues a comienzos de marzo Turquía suspendió de facto el acuerdo.

El ministro aseguró que en vista de que las fronteras marítimas y terrestres están ahora selladas "no hay mas flujos migratorios" y por ello el número de los que sigan en la isla irá disminuyendo paulatinamente hasta no quedar nadie en Semana Santa.

En lo que va de mes tan solo han llegado dos botes a Lesbos, pero el lunes por la tarde naufragó ante las costas de la isla de Creta una embarcación dejando al menos 3 muertos y 57 supervivientes.

Queda por ver si los refugiados confían en que el traslado sea hacia Europa y no de regreso a sus países de origen.

Ingrid Haack