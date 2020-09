El Gobierno de Honduras propone un presupuesto para 2021 de 11.686 millones dólares

Sin precisar cifras, Rodríguez indicó que en el presupuesto se incluye una partida de 24.023,4 millones de lempiras (974,3 millones de dólares) para la reactivación económica del país. EFE /Gustavo Amador /Archivo9

Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Honduras propuso este lunes al Parlamento un proyecto de presupuesto nacional para 2021 de 288.145 millones de lempiras (11.686 millones de dólares), un 1 % menos al del año pasado, que contempla la reactivación económica y el fortalecimiento del sistema sanitario del país ante la COVID-19.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2021 fue presentado ante el Parlamento, en una reunión virtual, y disminuye en 1.652 millones de lempiras (67 millones de dólares) su monto con respecto al de 2020, de 289.797 millones de lempiras (11.753 millones de dólares).

La viceministra de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roxana Rodríguez, dijo que el 56,4 % (6.587,7 millones de dólares) del presupuesto se destinará al Gobierno Central y el 43,6 % (5.098,3 millones de dólares) al sector descentralizado.

Sin precisar cifras, Rodríguez indicó que en el presupuesto se incluye una partida de 24.023,4 millones de lempiras (974,3 millones de dólares) para la reactivación económica del país.

"La reactivación económica no solamente (contempla) la generación de empleo, sino también un enfoque social que vendrá a apoyar para dar un bienestar a la sociedad hondureña", explicó la funcionaria.

Del total de recursos destinados a la reactivación de la economía hondureña, el 50,2 % se invertirán en infraestructura productiva, 38,7 % infraestructura social, 7,4 % en el sector de sub energía, y el restante 3,7 % a la modernización del Estado, según las autoridades de Finanzas.

El presupuesto esta focalizado "en prioridades y un gasto responsable, sustentando con la racionalidad económica, transparente y responsabilidad fiscal", enfatizó Rodríguez.

Además, incluye recursos para la atención de la emergencia sanitaria y apoyar a las personas más afectadas por los efectos de la pandemia de coronavirus, que en el país ha causado ya más de 67.000 contagios.

“Este presupuesto persigue la generación de empleo, incremento de la productividad, crecimiento económico y bienestar para la población, que son los ejes primordiales especialmente empujados por la reactivación económica”, subrayó.

En el presupuesto está incluida una partida, cuyo monto no precisó, para un fondo electoral que financiará las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de 2021, añadió.

“Este presupuesto viene marcado por una crisis sanitaria y económica, y tiene como objetivo contrarrestar los efectos negativos de la actual crisis y nosotros como Congreso Nacional vamos a acompañar al Poder Ejecutivo y a todos los sectores que nos van a pedir espacios”, dijo el secretario del Parlamento, Tomás Zambrano.

Durante el primer semestre, la economía hondureña se contrajo un 10 % debido al impacto del coronavirus, por lo que el Banco Central estima que el producto interno bruto (PIB) de Honduras caerá este año entre 7 % y 8 %.

Según la última actualización del Programa Monetario 2020-2021, el PIB disminuirá por la contracción del consumo e inversión privada, así como en las exportaciones de bienes y servicios.

El Gobierno, que preside Juan Orlando Hernández, entregó el proyecto de presupuesto antes del 15 de septiembre, como lo establece la Constitución, mientras que el Parlamento tiene hasta diciembre para aprobarlo.