El Gobierno acusa a fiscales de trabar la investigación por fraude en Bolivia

En la imagen, el ministro interino de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 15 sep (EFE).- El Gobierno transitorio de Bolivia acusó este martes a los fiscales encargados de investigar el supuesto fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales de obstaculizar esas pesquisas, que no arrojan resultados a casi un año de los fallidos comicios generales de octubre pasado.

En una rueda de prensa en La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, lamentó que hasta el momento "no exista el esperado avance en las investigaciones".

"Denunciamos que los fiscales encargados de este caso, Luis Fernando Atanasio e Ingrid Rocío Feraudi, no estarían cumpliendo su trabajo y, por el contrario, obstaculizarían el proceso", sostuvo.

Núñez cuestionó que once meses después del "monumental fraude" electoral no hayan sido llamados a declarar el expresidente Evo Morales, el que era su vicepresidente, Álvaro García Linera, ni otros exfuncionarios que son investigados dentro de este proceso.

El ministro interino también criticó que la Fiscalía quiera realizar "otro peritaje", que dilatará "aún más la investigación", cuando existe la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que evidenció "graves irregularidades" en el proceso electoral de 2019 y que también fueron constatadas por la Unión Europea (UE).

También denunció que no han sido anexados en el cuaderno de investigaciones como pruebas los extractos telefónicos proporcionados por compañías de telecomunicaciones que muestran que "Evo Morales y sus entonces ministros habrían realizado llamadas a quienes fungían como vocales" electorales entonces.

Núñez se preguntó si es que los fiscales Atanasio y Feraudi "intentan encubrir los hechos y dejar a los responsables en la impunidad" y advirtió con denunciar ante las instancias que correspondan este "incumplimiento de deberes" en caso de que no avance la investigación.

"Exigimos transparencia y mayor celeridad en este caso, que ha puesto en riesgo uno de los valores más preciados que es el respeto al voto", agregó.

Evo Morales fue declarado vencedor de las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor, que él niega.

El entonces presidente anunció su renuncia en noviembre, denunciando que era forzado por un supuesto golpe de Estado en medio de presiones de mandos policiales y militares, entre otras.

Un informe de la OEA advirtió entonces de irregularidades en el proceso, tanto en actas como en el sistema informático de conteo de votos, entre otras, mientras que otros estudios argumentaron luego que los votos a Evo Morales le daban la victoria.

El anterior órgano electoral que gestionó aquellos comicios está procesado, con algunos de sus integrantes en prisión preventiva, acusados de delitos electorales relacionados con ese supuesto fraude.

El Parlamento boliviano, en el que el partido de Evo Morales tiene la mayoría, designó en diciembre a seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, mientras que el séptimo fue nombrado por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que tiene esta potestad.

Bolivia prevé celebrar nuevos comicios generales el próximo 18 de octubre.