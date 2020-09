El ayudante de Ghosn se declara no culpable de las acusaciones en su contra

Greg Kelly (d), ex director representante de Nissan Motor Co., llega para la primera audiencia de juicio en el Tribunal de Distrito de Tokio, Japón, el 15 de septiembre de 2020. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 15 sep EFE).- El estadounidense Greg Kelly se declaró hoy no culpable de los delitos de los que se le acusa en Japón por su presunto papel en las irregularidades financieras que la fiscalía de Tokio atribuye al expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosh.

"Dejo por sentado que quedará claro que no he violado ninguna ley", afirmó Kelly al comparecer en la primera vista judicial en el proceso abierto contra él por este tema, según recogió la agencia local Jiji Press.

Kelly, de 64 años, fue detenido en esta capital el 19 de noviembre de 2018, el mismo día que también fue arrestado Carlos Ghosn al llegar a Tokio para una reunión en la dirección de Nissan Motor.

Ghosn, prófugo de la justicia de Japón, está acusado de ocultar a las autoridades una serie de compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018 para ser abonadas después de su retiro por valor de 9.100 millones de yenes (73 millones de euros).

La defensa legal de Kelly sostiene que él no se encargaba de decidir las compensaciones financieras que iba a recibir Ghosn y que, en todo caso, eran cantidades que se iban a abonar después de su retiro por trabajos de asesoría a Nissan Motor.

De acuerdo con medios locales, en la audiencia de hoy Kelly dijo que Ghosn le habló sobre el tema y que también fueron consultados los abogados de la compañía.

"Le estaban diciendo que lo que era legalmente posible y lo que no lo era", dijo Kelly ante el tribunal, apoyándose de un intérprete.

Kelly, abogado de profesión, se incorporó a la filial de Nissan en Estados Unidos en 1988. Era uno de los principales asistentes de Ghosn y formaba parte del consejo de administración de Nissan Motor hasta su cese a raíz de su detención.

Greg Kelly estuvo detenido durante 37 días y quedó en libertad bajo fianza el 25 de diciembre de 2018, con imposibilidad de salir del país y a la espera del juicio.

Después de la fuga de Ghosn a Beirut, a fines de diciembre pasado, se separaron las causas contra él y Kelly al no poder ser juzgado en ausencia el expresidente de Nissan Motor. También está acusada de los mismos hechos Nissan como corporación.

Se desconoce cuándo se conocerá la sentencia, aunque están programadas más de setenta audiencias hasta el 9 de julio del año próximo. De ser declarado culpable podría ser condenado a hasta un máximo de diez años de prisión.

Se espera que durante el juicio comparezcan una decena de testigos, incluyendo dos exdirectivos de Nissan Motor que han alcanzando acuerdos con la fiscalía para aportar datos sobre las irregularidades denunciadas.