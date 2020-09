Coronavirus.- El estado australiano de Victoria no registra ninguna muerte por COVID-19 por primera vez en dos meses

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El estado australiano de Victoria, epicentro de la segunda ola de infecciones por la COVID-19 en el país, no ha registrado ninguna muerte asociada a la enfermedad en las últimas 24 horas por primera vez en dos meses, según los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias regionales.



En cambio, se ha tenido constancia de 42 nuevos casos de la COVID-19 en Victoria durante la última jornada. El Ministerio de Salud ha confirmado este martes 50 positivos adicionales en todo el país, que ha alcanzado los 26.739 positivos. Un total de 1.363 permanecen activos y 816 personas han fallecido a causa de la enfermedad.



La disminución de nuevos contagios ha posibilitado que el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, haya levantado algunas de las medidas restrictivas para mitigar la expansión de la enfermedad.



En concreto, según informa el diario 'Sidney Morning Herald', ha anunciado que los bares y los restaurantes podrán reabrir esta semana, aunque todo el aforo se concentrará al aire libre, y ha permitido las visitas a domicilios. Además, podrán llevarse a cabo reuniones en exteriores de hasta diez personas y los asistentes a bodas y funerales se han incrementado de diez a veinte.



Por su parte, el director de Salud de Melbourne, Brett Sutton, ha confirmado que las restricciones continuarán en el área metropolitana de la capital de Victoria hasta el 28 de septiembre. No obstante, si en estas dos semanas las nuevas infecciones no se sitúan entre 30 y 50 en el territorio, tendrán que ampliarse de nuevo.