Colombia.- El Ministerio de Defensa de Colombia deriva a la Fiscalía el caso de la muerte del abogado Javier Ordóñez

15/09/2020 Protesta celebrada en Bogotá, Colombia, por las recientes masacres ocurridas en varias zonas rurales del país, donde los grupos armados se disputan las rentas de los cultivos ilícitos dejados tras las demosvilización de la extinta guerrilla de las FARC. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Colombia ha remitido a la justicia ordinaria el caso de la muerte del abogado de 42 años Javier Ordóñez, quien murió la semana pasada bajo custodia policial, cuyo fallecimiento ha desencadenado en varias ciudades del país protestas contra la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado.



De acuerdo con la emisora Caracol Radio, el Ministerio de Defensa ha justificado su decisión asegurando "que el despacho judicial determinó que las presuntas conductas delictivas investigadas no tienen relación con el servicio".



La semana pasada, Ordóñez falleció tras una intervención policial en el distrito bogotano de Engativá. Un vídeo muestra el uso de pistolas táser contra este abogado de 42 años, que pide auxilio y reclama que no se le apliquen más descargas eléctricas. Un segundo vídeo en manos ya de la Fiscalía probaría que también fue golpeado en dependencias policiales.



Tras este incidente, se produjeron jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, que acabaron en disturbios y enfrentamientos violentos con la Policía, que dejaron al menos una docena fallecidos, más de 300 heridos y un centenar de denuncias contra la labor de los agentes, sólo en Bogotá.



A raíz de la muerte de Ordóñez, algunas autoridades han solicitado una reforma de la Policía, entre ellas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se ha mostrado muy crítica con la labor del Gobierno del presidente, Iván Duque.



"La Policía, que está llena de hombres y mujeres ejemplares, que cumplen su función ceñidos a la ley, debe quedar consagrada en la Constitución como un organismo civil sujeto a control de la ciudadanía y la justicia ordinaria", dijo López.



"Colombia no debe seguir cargando con el lastre que dejó más de 60 años de conflicto armado: una Policía militarizada. Hay quienes dicen que el vandalismo debe reprimirse con militarización de la ciudad. Claro que no. En vez de militarizar Bogotá, hay que desmilitarizar la Policía", firmó durante el fin de semana.



"Semejante masacre de nuestros jóvenes, semejante violencia desatada, necesita un acto de perdón y reconciliación genuino, que reconstruya la confianza entre la ciudadanía y las instituciones", señaló López en vísperas de un acto en ese sentido que se celebró el domingo en Bogotá.



Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, el general Gustavo Moreno, también pidieron perdón "por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos" que los agentes hayan podido cometer en referencia a la muerte de Ordóñez.



Trujillo señaló que por este caso ya fueron suspendidos temporalmente cinco policías, mientras que los dos agentes que sometieron a descargas eléctricas a Ordóñez ya fueron apartados de la institución.