COI y organizadores de Tokio descartan estudio sobre costos

TOKIO (AP) — El director general de los Juegos Olímpicos de Tokio y el miembro del Comité Olímpico Internacional a cargo del certamen en Japón han descartado un nuevo estudio de la Universidad de Oxford que señala que la edición de Tokio es la más costosa desde 1960.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron a 2021 a causa de la pandemia de coronavirus, son una pequeña parte del estudio de Bent Flyvbjerg publicado el martes y titulado “Regression to the Tail: Why the Olympics Blow Up”.

El análisis de la revista “Environment and Planning A: Economy and Space”, el tercero de una serie luego de las ediciones de 2012 y 2016, revisa los costos de los juegos y encuentra que siguen aumentando pese a las declaraciones del COI sobre que se están reduciendo los costos.

Los sobrecostos para los Juegos Olímpicos han promediado 170%, y Flyvbjerg dijo que Tokio supera el 200%.

“Estoy al tanto del reporte en los medios. Pero no se entregó una declaración oficial al comité organizador de Tokio”, señaló el martes Toshiro Muto, director general de los Juegos Olímpicos, en una conferencia de prensa en internet. “Así que no estoy en una posición de realizar algún comentario sobre eso. Simplemente estoy confundido”.

El vicepresidente del COI, John Coates, quien supervisa la planeación para la justa, también hizo a un lado el estudio de Oxford.

“Considero que tengo más cosas productivas que hacer con mi tiempo que analizar un reporte y responder a él”, comentó Coates al periódico Australian Financial Review.

Flyvbjerg recibió una respuesta similar del COI cuando el reporte se publicó de manera no oficial hace unos días. El COI criticó su trabajo, cuestionó las cifras y metodología. En respuesta, Flyvbjerg envió una carta abierta al presidente del COI Thomas Bach, ofreciendo detalles.

El martes, Flyvbjerg dijo que no había recibido respuesta del COI, que dijo el lunes a The Associated Press que no comentaría más al respecto.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por Oxford, el gasto para los Juegos Olímpicos de Tokio es de 15.840 millones de dólares, superando a la edición de 2012 en Londres, que eran los juegos más costosos hasta la fecha con 14.950 millones de dólares. Flyvbjerg dijo que el medidor sigue corriendo y prevé que se añadan varios miles de millones más.

Los organizadores de Tokio dijeron oficialmente que están gastando 12.600 millones de dólares. Sin embargo, un auditor nacional dijo que los costos reales son el doble de altos, compuestos por algunos gastos que el estudio de Oxford omite debido a que no son constantes entre distintas ediciones de los juegos.