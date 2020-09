Citigroup reanudará recortes de empleos tras pausa en pandemia

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. reanudará los recortes de empleos a partir de esta semana, sumándose a rivales como Wells Fargo & Co. al poner fin a su promesa previa de suspender las reducciones de personal durante la pandemia de coronavirus.

Los recortes afectarán a menos del 1% de la fuerza laboral mundial, dijo el banco el lunes en un comunicado. Con la contratación reciente, la plantilla general probablemente no mostrará una reducción, dijo Citigroup.

Citigroup se enfrenta a una probable caída de ingresos y otro aumento en las reservas para pérdidas crediticias este trimestre a medida que se prolonga la pandemia, así como años de gastos para mejorar los controles de riesgo. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC, del inglés) y la Reserva Federal están sopesando reprimendas públicas a la empresa debido a las continuas deficiencias en su infraestructura y funciones de control, dijeron personas familiarizadas con el asunto el lunes.

“La decisión de eliminar incluso un solo puesto entre nuestros compañeros es muy difícil, especialmente en estos tiempos de crisis”, dijo Citigroup en el comunicado. “Haremos todo lo posible para apoyar a cada persona, incluida la posibilidad de solicitar puestos vacantes en otras partes de la empresa y ofrecer paquetes de indemnización”.

El banco dijo que ha contratado a más de 26.000 personas este año, y más de una tercera parte de esos trabajos estaban en EE.UU. El grupo tenía aproximadamente 204.000 empleados a finales del segundo trimestre.

Los bancos han reanudado los recortes de empleo en las últimas semanas después de comprometerse, en masa, a detener tales medidas a principios de este año. Muchas empresas se están centrando en la reducción de costes a medida que la pandemia se prolonga, lo que representa un riesgo de mayores costes crediticios para los prestamistas y un freno al crecimiento de los ingresos.

El director financiero, Mark Mason, dijo el lunes que el banco espera que los gastos se mantengan sin cambios o suban ligeramente este trimestre, ya que las tasas de interés persistentemente bajas y una desaceleración en el gasto de los consumidores han afectado sus resultados.

Si bien es probable que los ingresos por operaciones de renta fija y acciones aumenten en un porcentaje de dos dígitos en el tercer trimestre, los ingresos de toda la empresa probablemente seguirán cayendo, dijo Mason. Es probable que el prestamista también tenga que apartar más reservas para cubrir posibles pérdidas en el tercer trimestre.

Escrutinio regulatorio

El banco ha estado invirtiendo más para mejorar su infraestructura y funciones de control después de gastar aproximadamente US$1.000 millones en tales esfuerzos este año. Está en conversaciones con la Fed y la OCC para mejorar esas funciones, dijeron las personas.

“Nunca comentamos acerca de nuestras conversaciones con los reguladores, pero estamos plenamente comprometidos a mejorar el entorno de riesgo y control”, dijo Citigroup en un comunicado separado el lunes. “Reconocemos que todavía no estamos donde debemos estar y eso tiene que cambiar.

