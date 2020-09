Chris Evans aprovecha el revuelo por su foto íntima para animar el voto

El actor estadounidense Chris Evans. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Chris Evans fue protagonista en las redes sociales este fin de semana al compartir por error una fotografía íntima, pero la estrella de las cintas de Marvel aprovechó este revuelo para animar el voto de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Ahora que tengo su atención...¡voten el 3 de noviembre!", ironizó el actor en Twitter, donde tiene 14 millones de seguidores y donde es muy activo en temas de política (es un gran crítico del presidente estadounidense, Donald Trump).

El mensaje triunfó en las redes, ya que acumula más de un millón de "me gusta" y fue retuiteado por cerca de 220.000 cuentas.

Evans, que interpretó a Captain America en las cintas de Disney sobre los superhéroes de Marvel, publicó por error este fin de semana una imagen de su pene.

Aunque la fotografía causó todo tipo de comentarios y chistes en las redes y convirtió al actor en tendencia mundial, también hubo numerosos fans de Evans que publicaron una gran cantidad de mensajes sobre el artista para "tapar" la polémica y tratar de "ocultar" así esa imagen.

Esta táctica, habitual en las redes a la hora de cambiar el rumbo de una conversación pública sobre una persona o un tema en particular, fue aplaudida por la actriz Kat Dennings, quien, no obstante, también aportó una reflexión al respecto.

"El respeto público por la privacidad y los sentimientos de Chris Evans es maravilloso. ¿No sería también bueno si se extendiera a las mujeres cuando algo así les pasa?", comentó en Twitter esta actriz conocida por las series "2 Broke Girls" y "Dollface" y que dentro de la saga de Marvel interpretó a Darcy Lewis en la trama sobre Thor.

El propio Evans se tomó con deportividad su error.

"Fue un fin de semana interesante lleno de lecciones aprendidas. Un montón de momentos de aprendizaje", ironizó hoy en The Tamron Hall Show.

"Fue vergonzoso, pero tienes que saber encajar los golpes. Pero tengo fans fantásticos que vinieron en mi apoyo", añadió.

Evans triunfó en 2019 con las cintas "Avengers: Endgame" y "Knives Out" y este año presentó la serie limitada "Defending Jacob" en Apple TV+.