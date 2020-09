Brasil suspende temporalmente la importación de carne porcina de Alemania

Brasil se suma así a otros países, como Argentina, China, Japón, Corea del Sur y Singapur, que ya han anunciado embargos a la comercialización de la carne porcina alemana. EFE /Cézaro De Luca /Archivo

Brasilia, 14 sep (EFE).- Brasil suspendió temporalmente las importaciones de carne de cerdo provenientes de Alemania, después de la confirmación la pasada semana de un caso de peste porcina africana en ese país europeo, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Ministerio de Agricultura explicó en un comunicado que fueron suspendidas de forma temporal todas las compras de carne porcina in natura o poco procesada.

La decisión, subrayó, fue motivada tras el registro de un caso de la enfermedad en un jabalí encontrado muerto en la frontera entre Alemania y Polonia.

La cartera igualmente ha remitido a las autoridades sanitarias alemanas un documento en el que solicita "informaciones detalladas" sobre las "medidas de bioseguridad" adoptadas por las plantas industriales del país.

Las autoridades brasileñas no informaron, sin embargo, por cuánto tiempo la medida estará vigente.

Brasil se suma así a otros países, como Argentina, China, Japón, Corea del Sur y Singapur, que ya han anunciado embargos a la comercialización de la carne porcina alemana.

El caso remite a la pasada semana, cuando la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reportó la confirmación de la peste porcina africana en un jabalí que fue encontrado muerto en el estado alemán de Brandemburgo, en la frontera con Polonia.

Hasta el momento, se trata del único caso de la enfermedad confirmado en el país, que es el mayor productor de proteína animal de toda Europa.

Pese a que la peste porcina africana no representa ningún peligro para la salud de los seres humanos, la dolencia es fatal para los cerdos.

A finales de 2018, un brote masivo de la enfermedad obligó a China, la mayor consumidora de carne porcina del mundo, a sacrificar a millones de animales en todo el país, un golpe del que la nación asiática todavía intenta recuperarse.