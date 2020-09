Brasil.- Más Madrid exige la construcción del IES de San Fermín y no el parking que Ayuntamiento activa "por la puerta de atrás"

15/09/2020 Más Madrid exige la construcción del IES de San Fermín y no el parking que Ayuntamiento activa "por la puerta de atrás". No se creen que sea provisional hasta que comience la construcción del IES. "Cambian mochilas por coches", lamentan POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA AUTONOMÍAS DAVID ARENAL (MÁS MADRID)



No se creen que sea provisional hasta que comience la construcción del IES. "Cambian mochilas por coches", lamentan



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Más de medio centenar de personas entre vecinos, representantes de asociaciones ciudadanas de Usera, del AMPA del colegio público República de Brasil, concejales de Más Madrid y hasta el párroco de San Fermín se han dado cita este martes en el solar de la avenida de Andalucía con la de Los Rosales, en Orcasur, para exigir la construcción del IES del barrio y no el parking disuasorio que el Ayuntamiento ha activado "por la puerta de atrás" en plena pandemia.



Así lo ha reclamado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha recordado que la demanda ciudadana de un instituto público para un barrio de más de 23.000 personas suma ya 25 años, que la construcción del centro tuvo el apoyo de todos los grupos municipales en la Junta de Usera en 2016, que en 2019 concluyó el plan especial y la Comunidad incorporó el IES en el listado a edificar, cuando ahora el Ejecutivo de PP y Cs pretende destinar ese solar a un parking, aunque afirmen que sea provisional.



Fuentes de Medio Ambiente y Movilidad trasladaron a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid busca "mejorar la zona", hoy un aparcamiento ilegal, con el parking en San Fermín mediante pavimento sostenible y drenante "hasta que la Comunidad inicie las obras del IES".



Ni Más Madrid ni las asociaciones vecinales se lo creen. "Cuando un Ayuntamiento invierte, pone en marcha recursos, contrata, difícilmente sus actuaciones son provisionales", ha lanzado Rita Maestre.



"Lo que está intentando hacer el Ayuntamiento es, por la puerta de atrás, construir un parking que no estaba en ningún plan, ni consensuado con los vecinos, y que no es lo que necesita la ciudadanía de San Fermín. No nos creemos las excusas que da el Ayuntamiento y exigimos, como Más Madrid y como exigen los vecinos, la reversión inmediata porque la construcción aquí de un parkging es lo que menos se necesita", ha argumentado la concejala.



Maestre, junto con los ediles de Más Madrid Félix López Rey, Nacho Murgui, José Luis Nieto, Carolina Pulido, Paco Pérez y Esther Gómez, han acompañado a los vecinos y al AMPA en un acto en el solar "que desde hace 25 años se debería dedicar a construir un instituto".



CAMBIAN MOCHILAS POR COCHES



"Nos encontramos que en plena pandemia, el 30 de marzo, por la puerta de atrás, sin ningún plan estratégico y sin consultar a los vecinos, (el Gobierno municipal) plantea la construcción en este solar de un parking. Donde tendría que haber mochilas y educación, el Ayuntamiento ofrece a los vecinos de Orcasur más coches y contaminación", ha lamentado la portavoz de Más Madrid.



Para la edil, se trata de "un ejemplo más del abandono que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida somete al sureste, con falta de médicos, de recursos públicos, de profesores pero, eso sí, con muchos coches para los que viven fuera".



"Exigimos que se cumplan los compromisos con los vecinos y se revierta la decisión del Ayuntamiento, que se vuelva a la promesa que las administraciones les deben a los vecinos hace más de 25 años, que es construir aquí un instituto público", ha resumido la edil.



MOVILIZACIÓN CIUDADANA



Víctor Renes, desde la asociación de vecinos de San Fermín, ha cargado contra el parking que llega "con nocturnidad y alevosía". Los vecinos tomarán la palabra en el Pleno del distrito que se celebra este jueves, donde reclamarán la "retirada de ese parking por ilegal".



También exigirán al Ayuntamiento que hagan públicos los documentos de cesión del solar a la Comunidad y los relativos a la aceptación por parte de esta Administración.



El acto ha servido además para anunciar una próxima movilización a favor del IES, en la que participará también el Sindicato de Estudiantes, como ha avanzado uno de sus miembros. Será entonces cuando vuelvan a plantar cara ante "el éxodo de alumnos que tienen que exiliarse del barrio" porque no tiene un instituto.



"No hacernos caso es tratarnos como el estercolero del sur. Queremos ser iguales al resto", ha clamado Renes. Desde el AMPA del colegio República de Brasil han mostrado su "indignación con el Ayuntamiento" y han reclamado a la Comunidad que les dé una fecha para el inicio de la construcción del instituto.



Fue en junio de 2019 cuando la consejería de Educación publicó en el Boletín Oficial (BOCM) el decreto de creación del IES Ada Byron, ubicado en la avenida de los Rosales con avenida de Andalucía. El AMPA ha recordado que en los presupuestos de la Comunidad "se ha seguido aprobando la partida presupuestaria para este IES desde 2016".



Desde el área de Medio Ambiente insistían en que "el aparcamiento ni está aprobado aún ni redactado el proyecto". Los vecinos, por su parte, remarcan que nadie del Consistorio se puso en contacto con ellos. "La decisión la toma el Ayuntamiento el 20 de marzo, cuando llevábamos seis días de estado de alarma. Y sus propios documentos señalan que, dado el estado de alarma, se suprimen todo tipo de trámites", han apuntado.



Entienden que en el Ayuntamiento "se aprovechan de ese estado para que los vecinos no puedan intervenir ni preguntar" en un hecho "que va contra todo el proceso llevado hasta ese momento para el instituto".