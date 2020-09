BioNTech recibe US$445M en financiación de Alemania para vacuna

(Bloomberg) -- BioNTech SE recibirá hasta 375 millones de euros (US$445 millones) de Alemania para respaldar el programa de desarrollo de su vacuna contra el covid-19, cerca de la mitad del dinero que el Gobierno destinó para acelerar el desarrollo de vacunas.

La compañía alemana de biotecnología está trabajando con Pfizer Inc. y Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. en lo que se espera que sea una de las primeras vacunas en tener resultados de ensayos en humanos de fase avanzada. Pfizer ha dicho en reiteradas ocasiones que los resultados de un estudio estadounidense podrían estar listos el próximo mes.

Alemania está dividiendo su financiamiento entre BioNTech y CureVac NV e IDT Biologika GmbH, desarrolladores de otras vacunas rivales. CureVac recibirá 230 millones de euros, mientras que aún continúan las conversaciones con IDT Biologika, dijo la ministra de Investigación de Alemania, Anja Karliczek, en una conferencia de prensa realizada en Berlín. Las otras dos compañías están un poco más atrás que BioNTech en el programa de desarrollo de sus vacunas y aún no han comenzado los grandes ensayos necesarios para dilucidar si sus vacunas son eficaces.

Las autoridades alemanas desaconsejaron el uso apresurado de vacunas en el público en general antes de que se demuestre con pruebas cuidadosamente realizadas en humanos si son seguras y eficaces. Es probable que el uso generalizado de una vacuna contra el virus no llegue antes de mediados del próximo año, dijo Karliczek.

Los fondos del Gobierno ayudarán a BioNTech a desarrollar capacidad de fabricación y desarrollo en su mercado local, indicó la compañía con sede en Mainz. Pfizer seguirá pagando su parte de los costos de desarrollo de la vacuna experimental sin dinero público.

Nota Original:BioNTech Gets $445 Million in German Funding for Vaccine (1)

©2020 Bloomberg L.P.