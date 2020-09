Bielorrusia.- Bielorrusia muestra su disposición a un "diálogo abierto y de respeto mutuo" con la UE sobre la crisis

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bielorrusia ha manifestado este martes su disposición a "un diálogo abierto y de respeto mutuo" con la Unión Europea (UE), en el marco de la crisis política en el país a raíz de las polémicas elecciones presidenciales de agosto, en las que el presidente, Alexander Lukashenko, obtuvo un sexto mandato.



"Reitero que Bielorrusia siempre está dispuesta a un diálogo abierto y de respeto mutuo con todos los socios internacionales interesados, incluida la UE", ha dicho el ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik.



Así, ha expresado su deseo de que el bloque regional "piense lo mismo" y ha agregado que espera "no decepcionarse definitivamente" con la UE, después de que el Alto Comisionado de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, haya recalcado que "no reconoce" a Lukashenko como presidente legítimo del país.



En este sentido, Makei ha reconocido que "las elecciones no fueron ideales de acuerdo a algunos altos estándares", si bien ha asegurado que "el pueblo con su mayoría determinó al vencedor".



"¿A qué llegaría el mundo si cada actor externo empezara a impugnar los resultados de los procesos electorales en otros países?", se ha preguntado, antes de argüir que Minsk considera que la democracia supone aceptar la opinión de la mayoría y rechazar que la mejor opción para solucionar la crisis sea repetir la votación.



Bielorrusia está inmersa en una ola de protestas sin precedentes a raíz de los comicios presidenciales del 9 de agosto, en los que, según las autoridades, Lukashenko se impuso con más del 80 por ciento de los votos. La oposición ha cuestionado estos resultados y denuncia fraude electoral.