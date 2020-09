Apetito de China por petróleo podría ser mayor de lo que parece

(Bloomberg) -- Un aumento en las compras chinas de combustibles de mezcla este año significa que la demanda de petróleo en el principal importador del mundo probablemente será mayor de lo que indican las cifras oficiales, según el brazo comercial del gigante del refino Sinopec.

El consumo de combustible chino ya volvió a los niveles del año pasado en mayo, dijo Fairy Wang Pei, responsable del departamento de investigación y estrategia de Unipec, en la conferencia Platts APPEC 2020. Sin embargo, las compras de petróleo de ciclo ligero y aromáticos mixtos, que no se registran en los datos de importación de crudo, significan que la recuperación de la demanda del país podría ser incluso más alta de lo que se pensaba, señaló.

La compra de petróleo por parte de las refinerías chinas ha apuntalado de forma significativa los precios mundiales este año, a medida que la mayor economía de Asia emergía del coronavirus mientras que Europa y EE.UU. seguían aisladas. No obstante, las compras se han desacelerado desde un máximo en junio, en medio de la congestión en los puertos y el agotamiento de las cuotas de refinerías independientes. Se prevé que las compras sigan siendo lentas este mes.

Las importaciones chinas de aromáticos mixtos, que se utilizan para su mezcla con gasolina, se han duplicado en los primeros siete meses de 2020 con respecto al año anterior, apuntó Wang.

La demanda de petróleo en China cayó un 3,5% de enero a julio respecto al año anterior, según datos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

“La demanda de petróleo de China se ha recuperado a un ritmo muy rápido”, dijo Wang. Es probable que la demanda real sea mayor que las cifras oficiales, apuntó.

