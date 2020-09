Amazon lanza aplicación de tienda de lujo con solo una marca

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. lanzó la plataforma de tienda de lujo “Luxury Stores” en un intento por persuadir a marcas de lujo para que vendan sus productos en el mercado del gigante del comercio electrónico.

Oscar de la Renta es la primera y única marca hasta ahora, aunque la compañía dice que espera que se unan más en las próximas semanas.

La nueva experiencia de compra estará disponible en la aplicación móvil de Amazon solo para miembros Prime con invitación. Los clientes pueden ver los productos con detalles en 360 grados sobre diferentes tipos de cuerpo y tonos de piel. Más adelante, las invitaciones se extenderán a otros compradores, dijo la compañía.

Amazon ha tenido dificultades para atraer marcas de alta costura, incluso después de participar en desfiles de moda y contratar a ejecutivos de íconos del estilo como la revista Vogue y Ralph Lauren. Las marcas de moda generalmente prefieren seleccionar cuidadosamente sus productos y tener una relación directa con sus clientes, en contraste con el formato del mercado de Amazon.

Según algunas estimaciones, Amazon superó recientemente a Walmart Inc. como el mayor vendedor de ropa y calzado en Estados Unidos. Pero analistas dicen que gran parte de esas ventas son prendas de vestir básicas, no de alta moda.

Edward Yruma, analista de KeyBanc Capital Markets, dijo que esperaba una “marca más grande o una colección de marcas más pequeñas” para el lanzamiento.

“La asociación con Oscar de la Renta es algo sorprendente”, dijo Yruma. “La presencia de prendas de vestir de Oscar en el canal mayorista tradicional ha disminuido en los últimos años y la marca cada vez depende más de su oferta de joyas y fragancias”.

La incursión de Amazon en la moda de lujo podría ser un golpe adicional para los grandes almacenes y las boutiques, que se ha visto perjudicadas por la pandemia, dijo.

Las marcas de lujo han dudado en asociarse con Amazon, desalentadas por los falsificadores en su mercado externo y por la reputación del gigante del comercio electrónico de dar a las marcas menos control sobre cómo se comercializan sus productos que los minoristas físicos. Amazon ha tratado de calmar sus preocupaciones durante años, con promesas de combatir la falsificación y proporcionar herramientas para ayudar a las marcas a tener mayor control sobre las selecciones dentro del extenso sitio minorista de la compañía.

En China, Tmall, de Alibaba Group Holding Ltd., ha atraído más de 180 marcas a su plataforma Luxury Pavilion, incluidas Chanel, Bottega Veneta y Cartier.

Amazon realiza constantemente experimentos sobre sus ventas minoristas, eliminándolos sigilosamente si no funcionan. Los esfuerzos abandonados incluyen MyHabit, un portal de moda de venta rápida, y Echo Look, una cámara que Amazon había presentado como una forma de que los compradores recibieran consejos de forma algorítmica sobre su aspecto.

