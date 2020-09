Alianza viaja a Venezuela en busca de un triunfo balsámico ante Estudiantes

En la imagen los jugadores de Alianza Lima. EFE /Ernesto Arias /Archivo

Lima, 14 sep (EFE).- Alianza Lima viajó este lunes a Venezuela en busca de un triunfo frente al Estudiantes de Mérida que le sirva de bálsamo para revertir la mala racha de resultados que acumula en la liga peruana.

El equipo blanquiazul retomará su participación en el máximo torneo continental con condiciones ventajosas sobre su rival, que afrontará su primer partido desde la suspensión de los torneos por el COVID-19.

Además, el Estudiantes de Mérida no podrá tener en el estadio a su técnico, el argentino Martín Eugenio Brignani, que no pudo regresar a tiempo a Venezuela para dirigir al equipo en este encuentro.

Para ambos equipos será la oportunidad de sumar los primeros puntos en la Libertadores después de haber perdido sus respectivos encuentros en las dos primeras jornadas.

Mientras el Estudiantes de Mérida cayó derrotado por 1-2 ante el Racing de Avellaneda y 1-0 ante el Nacional de Montevideo, Alianza Lima perdió por 0-1 frente al conjunto uruguayo y 1-2 contra el cuadro argentino.

Para Alianza supondrá el debut internacional en su banquillo del técnico argentino Mario Salas, que aún no ha podido ganar un encuentro desde que tomó las riendas del equipo limeño en mitad del parón causado por la pandemia.

Salas acumula tres empates y una derrota en el torneo local. El único triunfo en su haber fue obtenido en los despachos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que le dio los tres puntos a Alianza en su partido contra el Binacional, cuyos casos de COVID-19 dentro de su delegación impidieron disputar el encuentro.

El entrenador chileno viajó con 22 jugadores, una nómina donde no figura por decisión técnica el centrocampista Carlos Ascues, mientras que tampoco está el delantero chileno Patricio Rubio, quien debe cumplir un partido de suspensión por arrastrar una sanción, y el lesionado atacante peruano Luiz 'Beto' Da Silva.

Así, el probable once inicial de Salas esté formado por Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Ruberth Quijada, Anthony Rosell; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado, Joazhiño Arroé; Alexi Gómez y Gonzalo Sánchez.