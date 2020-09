Afganistán.- Los talibán rechazan declarar un alto el fuego sin un acuerdo sobre el futuro Gobierno de Afganistán

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los talibán han rechazado este martes la posibilidad de declarar un alto el fuego con motivo del inicio de las históricas conversaciones de paz con el Gobierno y ha sostenido que, para ello, sería necesario alcanzar antes un acuerdo sobre el futuro Ejecutivo del país.



"Queremos que estos asuntos se resuelvan pronto. Queremos un alto el fuego. Está en el acuerdo (de paz con Estados Unidos", ha dicho Suhail Shahin, miembro de la delegación negociadora de los insurgentes y antiguo portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar.



Así, ha recalcado que "todos los afganos quieren" un alto el fuego, si bien ha incidido en que "no se puede acordar un alto el fuego mientras esta Administración siga ahí". "Eso no es realista", ha zanjado, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Por su parte, Mohamad Naim Uardak, nuevo portavoz de la oficina de los talibán en Qatar, ha confirmado a través de su cuenta en la red social Twitter que durante la jornada ha tenido lugar una "reunión general" entre ambos equipos negociadores.



"Hay que destacar que la mayoría de las modalidades de la reunión han sido acordadas y queda poco pendiente", ha desvelado, antes de detallar que "dos personas han sido nombradas por ambos equipos para tareas de comunicación". "Los líderes (de las delegaciones) han recomendado paciencia y contención durante las conversaciones", ha añadido.



Las autoridades afganas reclamaron el domingo una reducción "significativa" de la violencia en el país tras el inicio de sus conversaciones de paz con los talibán en Qatar .



El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, el ex primer ministro Abdulá Abdulá, manifestó que primero debe haber una reducción "significativa" de la violencia de cara a un alto el fuego humanitario y un alto el fuego definitivo. "Sería un error de cálculo pensar que causar más víctimas hará a la gente tener más esperanzas de paz", arguyó.



El inicio de las conversaciones de paz directas --Kabul no participó en las que derivaron en el histórico pacto firmado el 29 de febrero por Washington y los insurgentes-- llegó tras varios meses plagados de obstáculos, el principal de los cuales ha sido el proceso de liberación de presos.



Asimismo, desde el acuerdo de febrero, el país se vio sumergido de nuevo en una espiral de violencia, con la reanudación de los ataques de los talibán contra las fuerzas de seguridad y civiles afganos, mientras los insurgentes acusan al Ejército de Afganistán de seguir atacando sus posiciones.