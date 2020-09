Wilstermann echa a andar tras 6 meses ante un Paranaense con rodaje

El entrenador de Wilstermann Cristian Díaz. EFE/Raúl Martínez/Archivo

La Paz, 14 sep (EFE).- El Wilstermann boliviano se pondrá en marcha por primera vez este martes, tras el parón por la pandemia, ante el Athletico Paranaense brasileño, en el regreso de partidos del grupo C de la Copa Libertadores.

Los "aviadores" bolivianos dirigidos por el entrenador argentino Cristian Díaz, que retomaron los entrenamientos hace un mes, jugarán su primer partido oficial desde marzo nada más ni nada menos que en el escenario del torneo continental.

La principal novedad en la escuadra de Cochabamba es la presencia del argentino Patricio Rodríguez, en la línea ofensiva, que buscará potenciar el trabajo del brasileño Serginho y del boliviano Gilbert Álvarez, impulsados por Cristian "Pochi" Chávez desde el centro del campo.

A diferencia del Wilstermann, el Athletico Paranaenese llega con ritmo de competencia tras afrontar diez partidos oficiales desde el reinicio del Brasileirao a principios de agosto.

No obstante, el rendimiento de los dirigidos por el estratega Eduardo Barros no ha sido el esperado, ya que ha cosechado tres victorias, dos empates y cinco derrotas, que lo sitúan en la mitad de la tabla de posiciones del torneo brasileño.

Lo que sirve de motivación para el duelo con el equipo boliviano fue la victoria que consiguió el pasado sábado 1-0 ante el Coritiba y que rompió el maleficio de no poder ganar hace siete partidos.

El equipo anfitrión y las autoridades bolivianas han habilitado un corredor sanitario desde el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba al hotel de concentración y hacia estadio Félix Capriles, para otorgar todas las medidas de bioseguridad al equipo brasileño, que fijó su llegada a Bolivia la tarde de este lunes.

El grupo C de la Copa Libertadores, que esta también integrado por el Peñarol de Uruguay y el Colo Colo de Chile, tiene emparentados a todos sus participantes, que han acumulado tres puntos en las dos jornadas disputadas antes del paro por la pandemia de la COVID-19.

- Posibles alineaciones:

Wilstermann: Arnaldo Giménez; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ismael Banegas, Juan Pablo Aponte; Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Cristian Chávez; Patricio Rodríguez, Serginho y Gilbert Álvarez.

Entrenador: Cristian Díaz.

Athletico Paranaense: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Christian, Geuvânio; Nikão y Fabinho.

Entrenador: Eduardo Barros.

Árbitro: Angelo Hermosilla Baeza (CHI).

Estadio: Félix Capriles de la ciudad boliviana de Cochabamba.

Hora: 18.15 local (22.15 GMT).