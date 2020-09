Verizon compra TracFone Wireless por US$6.250M

(Bloomberg) -- Verizon Communications Inc. acordó comprar TracFone Wireless Inc. de América Móvil SAB por US$6.250 millones, a medida que el mayor proveedor de servicios inalámbricos de Estados Unidos busca expandir su negocio de telefonía móvil en el denominado mercado de prepago.

Verizon pagará US$3.125 millones en efectivo y US$3.125 millones en acciones, con hasta US$$650 millones adicionales vinculados a las metas de desempeño. TracFone, servicio móvil de prepago de EE.UU., es subsidiaria de América Móvil, con sede en México, de Carlos Slim Domit. Es el servicio de prepago más grande de Estados Unidos, con 21 millones de suscriptores.

La adquisición se produce cuando Verizon enfrenta una nueva presión de T-Mobile US Inc., que concluyó su fusión con Sprint Corp. a principios de este año. T-Mobile tiene 20,6 millones de suscriptores de prepago, y la marca Metro agrupa a la mayor parte de ellos. AT&T Inc. tiene 18 millones de suscriptores de prepago, la mayoría bajo su marca Cricket.

Aunque Verizon es el operador de telefonía móvil más grande en general, con 116 millones de suscriptores mensuales regulares, solo tiene 4 millones de clientes de prepago.

Nota Original:Verizon Buying TracFone Wireless Service for $6.25 Billion

©2020 Bloomberg L.P.