Venezuela.- Maduro anuncia que este año no se retomarán las clases presenciales para evitar más casos de coronavirus

14/09/2020



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este domingo que no habrá clases presenciales en lo que resta de año debido a la crisis del nuevo coronavirus, por lo que continuará la enseñanza a distancia al menos hasta enero de 2021, cuando el Gobierno, ha explicado, valorará la posibilidad de volver o no a las aulas.



"Sin lugar a dudas, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia", ha explicado Maduro durante su intervención semanal televisada para valorar la situación de la crisis sanitaria de la COVID-19.



En ese sentido, Maduro ha insistido en que retomar las clases de manera presencial de forma apresurada podría provocar un incremento de los casos coronavirus y ha explicado que la nueva normalidad sólo será posible cuando se logre una vacuna, la cual, ha subrayado, le será administrada de manera gratuita a toda la población venezolana.



Por otro lado, el presidente de Venezuela también ha comunicado que a partir de este lunes, el país estará sujeto nuevamente a una semana de cuarentena radical y ha defendido la efectividad del esquema 7+7, siete días de confinamiento seguido de una semana de actividad económica, comparando la situación del país en relación a la de otros países del entorno.



"Veo mucha televisión y sin lugar a duda los venezolanos hemos logrado dar en el clavo. En algunos países, por ejemplo Chile ayer, extendieron el estado de emergencia y de excepción 90 días más y tienen aguantando a la gente en sus casas y claro no aguantan", ha dicho.



"Nosotros hemos dado en el clavo", ha insistido, pues Venezuela, ha dicho, ha logrado "la combinación perfecta de la cuarenta radical consciente con la flexibilización necesaria y ahí debemos manejarnos hasta que tengamos la vacuna confirmada", ha defendido.



Maduro también ha anunciado que a partir del 15 de septiembre y hasta el 30 de noviembre las autoridades del país iniciarán un plan de vacunación gratuito parea inmunizar a la población de otras posibles enfermedades, de cara a fortalecer la salud de los venezolanos frente a la pandemia.



En el último balance de las autoridades venezolanas, se han confirmado 59.630 casos acumulados del nuevo coronavirus y 477 fallecidos.



Si bien hay todavía 11.424 casos activos, el 80 por ciento de los contagios, 47.729, corresponden a pacientes que ya han logrado superar la enfermedad.