Venezuela llama a votar a 20.710.421 ciudadanos en las legislativas de diciembre

Caracas, 14 sep (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela llamó este lunes a 20.710.421 ciudadanos a participar en las legislativas del 6 de diciembre, unas elecciones que han sido cuestionadas por el grueso de la oposición, que no participará por considerarlas fraudulentas.

El total de electores se obtuvo "luego de haber sido auditado, y cumplido las fases de ley sobre el reclamo, impugnaciones, modificaciones a que hubiere lugar en el marco de la Constitución y las leyes", dijo Alfonzo en declaración telefónica al canal estatal VTV.

El total de electores se obtuvo "luego de haber sido auditado, y cumplido las fases de ley sobre el reclamo, impugnaciones, modificaciones a que hubiere lugar en el marco de la Constitución y las leyes", dijo Alfonzo en declaración telefónica al canal estatal VTV.

Señaló también que, durante la segunda semana de septiembre, los partidos políticos que sí participarán en estos comicios escogieron las posiciones que ocuparán en las boletas electorales.

Alfonzo llamó a acudir a las urnas con "entusiasmo" y "vocación democrática".

La oposición venezolana reunida en torno a Juan Guaidó, a quien unos 50 países reconocen como presidente interino, ha reiterado que no participará en estas votaciones y, en cambio, planea hacer una consulta paralela, así como aumentar la presión local y extranjera contra el Gobierno de Maduro, al que tildan de dictadura.

Tanto la fecha para la celebración como la fórmula que Guaidó piensa usar para dicha consulta no fueron precisadas por el opositor, quien lleva varias semanas anunciando su intención de llevarla a cabo.

El opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, rompió lazos con Guaidó en la ruta abstencionista y ha decidido "luchar" por mejores condiciones electorales, entre ellas una posible participación de la Unión Europea (UE) como observador internacional de estos comicios.

La UE indicó el sábado que no hay suficiente tiempo para enviar una misión de observación electoral a Venezuela si las elecciones se mantienen para el próximo 6 de diciembre, ya que la preparación de este tipo de misiones requiere tiempo y el plazo actual es "demasiado corto".

Una portavoz europea confirmó que han recibido una invitación del Gobierno venezolano para participar como observadores, así como "una lista de garantías adicionales para la transparencia del proceso electoral".