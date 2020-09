Venezuela descarta las clases presenciales para el inicio del año escolar

Fotografía cedida por prensa de Miraflores del presidente venezolano Nicolás Maduro (c) en una reunión con miembros de su gabinete, este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/PRENSA MIRAFLORES

Caracas, 13 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó este domingo que el año escolar 2020-2021, que está previsto para comenzar el próximo miércoles, signifique la vuelta de las clases presenciales aunque no explicó si la fecha de inicio del período se mantendrá.

"No hay regreso presencial a clases en Venezuela", dijo Maduro para luego explicar que está a la espera de una "fórmula" de manos de los ministros de Educación, Aristóbulo Istúriz, y de Educación Universitaria, César Trómpiz.

De momento no hay llamado a las aulas ni a clases de ningún tipo para la próxima semana, luego de que las lecciones presenciales fueran suspendidas en marzo pasado cuando el país registró sus primeros casos de coronavirus.

"Estoy esperando (...) me presenten la fórmula para el inicio del período nuevo 2020-2021 con teleclases", reiteró Maduro.

El mandatario recordó que su Gobierno ha puesto a disposición de la cartera educativa el canal de televisión nacional Vive Tv para que lo conviertan en un "súper canal" que ayude en la tarea de ofrecer clases a distancia.

Señaló también que se mantiene una consulta abierta para definir la forma en que comenzará el año escolar, si bien, hasta ahora, gremios docentes así como asociaciones de padres y representantes se han manifestado en contra del regreso a las aulas hasta que no sea controlada la pandemia por la COVID-19.

OZONOTERAPIA

Maduro anunció la fundación de un "centro científico nacional del ozono" que regirá las investigaciones relacionadas con esta sustancia, la aplicación de la ozonoterapia en todas las modalidades, el registro y certificación de profesionales dedicados a esta área y la capacidad industrial para llevar a cabo esta terapia.

Aseguró que Venezuela ha avanzado "sustancialmente" en el uso de la ozonoterapia en medio de la pandemia y, prosiguió, "los resultados son muy entusiasmantes" en la batalla contra la COVID-19, que ha dejado en el país cerca de 60.000 infectados y 477 muertes.

"He ordenado que se profundicen las pruebas, la práctica de la ozonoterapia (...) se eleve el carácter científico del uso del ozono para la salud humana", sostuvo.

Maduro informó que el país retomará desde este lunes la llamada "cuarentena radical" que supone el cierre de comercios y restricciones de circulación, luego de que esta semana se pusiera en marcha, por primera vez desde marzo, un desconfinamiento nacional aunque con varias actividades prohibidas.

El mandatario consideró que los contagios, ubicados cerca de 1.000 diarios, están controlados, y auguró que estos empezarán a disminuir a finales de septiembre, pese a que los académicos de la salud en Venezuela vaticinan un pico de 14.000 casos diarios para diciembre si el país no toma correctivos en el manejo de la pandemia.