Tenis.-Tenis/US Open.- Thiem: "Dediqué toda mi vida a ganar un 'Grand Slam', es un alivio"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El tenista austriaco Dominic Thiem, que esta madrugada se proclamó campeón del US Open tras remontar en la final al alemán Alexander Zverev (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6)), ha reconocido que ganar su primer 'Grand Slam' ha sido "un gran alivio", ya que ha dedicado "toda" su "vida" a lograr ese objetivo.



"Fue un gran alivio. Es lo más alto a lo que puedes llegar en el tenis", declaró tras el encuentro, en el que remontó un 0-2 por primera vez en la final del 'grande' estadounidense desde 1949. "Logré una meta de vida, un sueño que tuve durante muchos, muchos años. Lo soñé cuando era niño y empezaba a jugar al tenis. Pero en ese entonces estaba muy lejos", reconoció.



"En un momento me di cuenta de que tal vez algún día realmente pudiese ganar uno de los cuatro títulos más importantes del tenis. Puse mucho trabajo. Básicamente, dediqué toda mi vida hasta este punto para ganar uno de los cuatro 'grandes'. Ahora lo hice", continuó.



Además, reconoció que las tres finales de 'Grand Slam' jugadas anteriormente, todas con derrota, estaban pesando en su confianza. "Quizás no fue bueno haber jugado finales importantes anteriores. Quería tanto este título y, por supuesto, también estaba en mi cabeza que si perdía este, quedaba con un récord de 0-4. Siempre está en tu cabeza: '¿Esta oportunidad volverá alguna vez?'. Todos estos pensamientos no son buenos para jugar tu mejor tenis, para jugar libre", manifestó.



Por otra parte, el austriaco explicó que cuando Zverev rompió en el tercer set "fue difícil seguir creyendo". "Pero lo hice. Era una final de 'Grand Slam'. Siempre tuve la esperanza y la expectativa de que en algún momento me liberaría. Afortunadamente, no era demasiado tarde cuando rompí en el tercer set. La fe siempre estuvo ahí. Desde ese momento, cuando recuperé la rotura (2-2) en el tercer set, la fe se hizo cada vez más fuerte", apuntó.



Después de conquistar su primer 'grande', espera que ahora "sea más fácil" jugar los torneos más importantes. "Hasta hoy todavía faltaba una gran parte, un gran objetivo. Con este objetivo logrado, creo y espero estar un poco más relajado y jugar un poco más libre en los eventos más importantes", confesó.



Por último, habló de los problemas físicos sufridos en el último set. "Era la primera vez en años que tenía calambres. Pero supongo que no fueron calambres físicos, sino mentales. Estuve súper, súper tenso todo el día y al comienzo del partido. De alguna manera, la fe de hoy era más fuerte que el cuerpo y estoy feliz por eso", concluyó.