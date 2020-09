Tenis.-Tenis/Roma.- Aliona Bolsova se mete en segunda ronda con remontada y Ramos cae ante Nishikori en Roma

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La tenista española Aliona Bolsova remontó a la estadounidense Alison Ryske para meterse este lunes en la segunda ronda del torneo de Roma, puntuable para la WTA, una suerte que no tuvo en el cuadro masculino Albert Ramos que cayó en su estreno en el Masters 1.000 ante el japonés Kei Nishikori.



Bolsova, clasificado desde la fase previa, sobrevivió a un duro partido ante la decimotercera cabeza de serie en el Foro Itálico, que se alargó por espacio de casi tres horas y que se decantó de su lado por 5-7, 7-6(4) y 6-3.



El partido comenzó con intercambio de 'breaks' entre ambas jugadoras y posteriormente fue la española de origen moldavo la que desperdició una buena oportunidad con 3-3 cuando no aprovechó un 0-40. Riske aguantó y con la 'muerte súbita' asegurada, logró una nueva rotura para quedarse con el primer set.



El choque continuó igualado y la española no aprovechó ninguna de sus dos roturas, la segunda dándole una buena oportunidad con su saque con 5-4. La americana salvó la situación y cerca estuvo de repetir la maniobra de la manga inicial, pero en esta ocasión Bolsova tuvo calma para levantar una bola de partido y alcanzar esta vez sí un 'tie-break' donde no dio opciones.



Sin embargo, la decimotecera cabeza de serie fue la que empezó mejor el parcial definitivo, con una rotura, que su rival acertó a recuperar la instante. Con 4-3 arriba, Bolsova volvió a romper y sentenció con su saque a una segunda ronda donde se medirá a la rusa Anna Blinkova, también clasificada desde la previa.



Por otro lado, en el cuadro masculino, el único representante en liza de la 'Armada' en la jornada, el catalán Albert Ramos, no pudo sacar adelante su complicado debut ante el japonés Kei Nishikori, un jugador que ha sido afectado por el coronavirus, pero que se impuso por 6-4, 7-6(3).



El asiático, al que dos test positivos le impidieron jugar el US Open, se mostró muy firme con su servicio, que no cedió en todo el encuentro ante el barcelonés, que pese a sufrir más, sólo lo perdió una vez, lo que le costó el primer set. En el segundo, el español salvó nueve bolas de 'break', entre ellas tres bolas de partido, pero terminó despidiéndose la 'Ciudad Eterna' en la 'muerte súbita'.