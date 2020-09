Ruanda.- El héroe de 'Hotel Ruanda', imputado por trece cargos relacionados con terrorismo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Paul Rusesabagina, quien como gerente del hotel Mille Colines logró salvar a más de un millar de tutsis y hutus moderados y cuya historia es mundialmente conocida por la película 'Hotel Ruanda', ha comparecido este lunes ante un tribunal, donde ha sido imputado por trece cargos relacionados con terrorismo.



Durante la audiencia, en la que han estado presentes dos abogados del detenido, Rusesabagina ha sido acusado de asesinato, terrorismo, financiación de terrorismo, incendio intencionado y formación de grupos terroristas, entre otros, según informa el diario ruandés 'New Times'.



Uno de los abogados, David Ruzaga, ha intentado contestar la competencia del tribunal ante el que ha comparecido, defendiendo que el domicilio en Ruanda de Rusesabagina no está dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, que su cliente vive en el extranjero y que no está en Ruanda para cometer los delitos de los que se le acusa.



Sin embargo, el fiscal al frente del caso, Oscar Butera, ha sostenido que ser extranjero --Rusesabagina tiene nacionalidad belga y permiso de residencia en Estados Unidos-- no absuelve a nadie de los crímenes cometidos contra ruandeses. "Pese al hecho de que el sospechoso es ruandés y nunca ha renunciado a su nacionalidad, también juzgamos a los extranjeros que han cometido delitos aquí", ha subrayado.



La defensa también ha objetado que Rusesabagina está siendo imputado por crímenes cometidos antes de la promulgación del actual Código Penal, que entró en vigor en 2018.



El arresto de Rusesabagina, cuyas circunstancias siguen sin estar del todo claras y su familia llegó a hablar de secuestro, ya que le perdió la pista en Dubai, se conoció el pasado 31 de agosto. Los cargos que se le imputan están relacionados con el brazo armado del Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC), del que es líder.



Entonces, la Oficina de Investigación de Ruanda (RIB) dijo era buscado por varios delitos, entre ellos "terrorismo, incendio intencionado, secuestro y asesinato, perpetrados contra civiles desarmados e inocentes en suelo ruandés, incluido el distrito de Nyabimata-Nyaruguru en junio de 2018 y el de Nyungwe-Nyamagabe en diciembre" de ese mismo año.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 aprovechando sus contactos.