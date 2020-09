Rascacielos de Manhattan abre sus puertas a un barrio sin vida

(Bloomberg) -- SL Green Realty Corp. abre un nuevo rascacielos de oficinas de US$3.100 millones el lunes, en un vecindario que se encuentra entre los más transitados de Manhattan, pero que actualmente sigue inusualmente tranquilo.

Los primeros inquilinos de One Vanderbilt, frente a Grand Central Terminal, comenzarán a mudarse a finales de este año, dijo el presidente de SL Green, Marc Holliday, en una entrevista con Bloomberg Television.

El debut de la torre llega en un momento incómodo para Nueva York, ya que muchos de los trabajadores de la ciudad se quedan en casa por temor a contraer el coronavirus. Los dueños de propiedades inmobiliarias han estado presionando a los jefes de empresas para que hagan que los empleados vuelvan a las oficinas. Bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co., han dicho que sus trabajadores empezarán a volver a las instalaciones en las próximas semanas.

SL Green tiene alrededor de 900 inquilinos en toda la ciudad y “todos quieren volver a los edificios”, dijo Holliday, cuya empresa es una de las mayores propietarias de oficinas de Manhattan. “Muchos de nuestros inquilinos ya han vuelto o nos dicen que vendrán en el próximo mes o dos”.

No obstante, la demanda de espacio en Manhattan ha disminuido drásticamente desde que golpeó la pandemia, y muchas empresas reevaluaron sus necesidades de oficinas físicas. En una conferencia telefónica en julio, SL Green proyectaba que un 72% de One Vanderbilt estaría alquilado para fin de año, frente a su objetivo inicial del 82%.

La compañía firmó dos nuevos contratos de arrendamiento en el edificio durante la pandemia y está en camino de completar dos acuerdos más, dijo Holliday.

TD Bank, la firma de capital privado Carlyle Group y SL Green estarán entre los primeros inquilinos en mudarse a One Vanderbilt, en diciembre o enero. La construcción comenzó en 2016, con planes para un rascacielos de 427 metros, el cual sería uno de los más altos de Nueva York.

Como parte del proyecto, SL Green acordó realizar mejoras en la zona, incluida una nueva zona de tránsito en la base del edificio, una plaza peatonal en Vanderbilt Avenue y un mejor acceso hacia y desde Grand Central a la red de metro de la ciudad.

La ubicación de la torre, cerca del concurrido eje de tránsito, es una ventaja que SL Green podría tener a la hora de encontrar inquilinos para el espacio restante. Asimismo, las empresas en el mercado de nuevas oficinas han estado favoreciendo nuevas construcciones, como el proyecto Hudson Yards en la parte oeste de la ciudad. Barclays Plc está considerando mudarse a ese complejo para reemplazar su antigua sede en Times Square, informó Bloomberg.

Nota Original:Manhattan’s Newest Skyscraper Is Opening Up to a Dead Midtown

