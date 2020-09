Previsiones Deportes AFP de las 21H00 GMT

- FÚTBOL

Copa Libertadores

Montevideo:

Vuelve la Copa Libertadores en medio de una pandemia sin tregua en Sudamérica

En medio del preocupante panorama en Sudamérica por la pandemia de covid-19, la Copa Libertadores 2020, suspendida en marzo, vuelve a reanudarse este martes bajo un estricto protocolo sanitario elaborado por la Conmebol, con casos positivos en algunos clubes y sin público en los estadios.

Santiago:

Colo Colo y Peñarol buscan en la Libertadores reconciliarse con su fútbol

Colo Colo y Peñarol se verán las caras el martes en el regreso de la Copa Libertadores, que vuelve seis meses después del parón por la pandemia, para hacer de la máxima competición continental el bálsamo con el que aliviar las crisis de fútbol por las que pasan.

La Paz:

Wilstermann recibe en Libertadores a Paranaense que llega con más ritmo de juego

El boliviano Jorge Wilstermann recibe el martes al Athlético Paranaense por el Grupo C en el reinicio de la Copa Libertadores de América, tras suspenderse el torneo en marzo por la covid-19, y con mayor ritmo de juego del 'Furacao'.

Lima:

Binacional de Perú quiere lavar imagen ante Liga de Quito en Libertadores

El campeón peruano, Binacional, buscará lavar su imagen al recibir este martes en Lima a Liga de Quito por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2020, que vuelve tras seis meses de pausa por la pandemia.

Sao Paulo:

Santos recibe a Olimpia en la pelea por liderato del Grupo G de Libertadores

Cara a cara, golpe a golpe: el brasileño Santos recibe este martes al paraguayo Olimpia en un choque por el liderato del Grupo G, que abre la puerta para perfilar a uno de los clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ligas latinoamericanas

México:

Comentario de la décima jornada del torneo Guard1anes de la primera división mexicana

Campeonatos europeos

París:

Tras rozar la Champions, el PSG vive un calvario en la nueva temporada

Proliferación de casos de covid-19 tras unas polémicas vacaciones, derrotas, peleas, expulsiones y Neymar acusando de racista al defensa español del Marsella Álvaro González... Tras jugar la final de la Champions el París Saint-Germain vive un calvario en la nueva temporada.

Por Alexis HONTANG

París:

El PSG apoya a Neymar y la liga francesa tratará el miércoles las cinco expulsiones

El París SG aportó su apoyo este lunes a su jugador estrella Neymar que afirma haber sido víctima de insultos racistas el domingo durante el "Clásico" perdido en casa (1-0) contra Marsella.

París:

PSG, Lyon y Marsella juegan sus partidos aplazados de la primera jornada

El PSG para salir de su crisis, Marsella para prolongar su estado de gracia y Lyon para instalarse en lo alto de la clasificación: Los tres grandes de la Ligue 1 juegan de martes a jueves sus partidos aplazados de la primera jornada.

Londres:

Comentario de los partidos de la 1ª jornada de la liga inglesa

Corrupción en la FIFA

Bellinzona, Suiza:

Al-Khelaifi y Valcke son juzgados en Suiza en un clima de tensión

Sin decir una palabra, el antiguo número 2 de la FIFA Jérôme Valcke y el presidente de beIN Media y del PSG Nasser Al-Khelaifi asistieron este lunes a la apertura de su juicio por un caso de derechos de televisión, en un clima envenenado por las sospechas de connivencia que rodean a la justicia suiza.

Por Coralie FEBVRE

- CICLISMO

Tour de Francia

Grenoble, Francia:

Los Alpes, último aliado de Urán y López para acabar con hegemonía eslovena en el Tour

Cuando quedan seis días para el final, el Tour entra en su semana decisiva con tres etapas alpinas y una cronoescalada (el sábado), en las que Rigoberto Urán y Miguel Ángel 'Supermán' López, los mejores colombianos en la general (3º y 4º) tendrán la última oportunidad para impedir que el domingo suene en París el himno esloveno.

Por Manuel CABELLO DUJO

Grenoble, Francia:

El Grand Colombier acaba con la tiranía del Ineos y el reinado de Bernal

El exigente ascenso al Gran Colombier, final de la 15ª etapa del Tour, dictó sentencia y, por primera vez en seis años, un corredor del Ineos, el equipo más poderoso del pelotón, no ganará la carrera después del hundimiento de Egan Bernal.

Por Manuel CABELLO DUJO

Grenoble, Francia:

Quintana siente "rabia" y "tristeza" por su situación en el Tour

Un día después de perder en el Grand Colombier casi todas sus chances de podio en el Tour de Francia, el ciclista colombiano Nairo Quintana aseguró este lunes, en la segunda jornada de descanso de la carrera, que siente "rabia" y "tristeza" por no poder mantenerse en la pelea.

Grenoble, Francia:

El Tour regresa con la segunda batalla de los Alpes

Tras la jornada de descanso de este lunes, los ciclistas supervivientes en el Tour de Francia iniciarán la tercera y decisiva semana con la segunda batalla en los Alpes, con una etapa de 164 km de recorrido entre La Tour du Pin y Villard de Lans y cinco puertos de montaña por el camino.

Grenoble, Francia:

"No he atacado porque no puedo", se defiende 'Supermán' López

El corredor colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, uno de los ciclistas más ofensivos del pelotón, admitió este lunes que si no ha atacado aún en el Tour de Francia es "porque no puedo" ante el gran ritmo de carrera que impone el equipo Jumbo-Visma del líder esloveno Primoz Roglic.

Grenoble, Francia:

"Las ambiciones son grandes" en el Tour, asegura Rigoberto Urán

El ciclista colombiano Rigoberto Urán (Education First), tercero en la general del Tour de Francia, aseguró este lunes durante la segunda jornada de descanso de la carrera que "las ambiciones son grandes" a una semana de llegar a París.

- TENIS

Torneo de Roma

Roma:

Djokovic aterriza en Roma dispuesto a pasar página tras su expulsión del US Open

Novak Djokovic, aterrizado en Roma para disputar el Masters 1000 de la capital italiana, señaló este lunes que desea volver a la cancha cuanto antes y pasar página tras su sonada descalificación del US Open por haber golpeado con una bola a una jueza de línea.

Roma:

Coronavirus: test, burbujas y hoteles en el Torneo de Roma

Nada de selfies delante del Coliseo ni salidas a las pizzerías para los jugadores y jugadoras del torneo de tenis de Roma que comenzó este lunes. Una vez controlados a su llegada, no podrán dejar sus hoteles cuando no estén en el estadio.

- ATLETISMO

París:

El expresidente del atletismo Diack conocerá el miércoles su veredicto

El expresidente del atletismo mundial, el senegalés de 87 años Lamine Diack, conocerá el miércoles en París a las 13H30 (11H30 GMT) el veredicto de su juicio por corrupción ligada a los escándalos de dopaje ruso.

Por Andrea BAMBINO

- BÉISBOL

Grandes Ligas

Miami:

Dominicanos Pujols y Sánchez, viviendo tiempos agradables en las Grandes Ligas

El veterano toletero Albert Pujols, de los Angelinos de Los Angeles, y el novato Sixto Sánchez, de los Marlins de Miami, viven tiempos muy agradables en las Grandes Ligas de béisbol, el primero con pasos firmes hacia el Salón de la Fama y el segundo con un futuro interesante en las Mayores.

Por Marcos ENRIQUE

