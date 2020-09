Portaltic.-Reportan fallos en Android Auto tras actualizarse a Android 11

31/07/2019 Rediseño de Android Auto POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Varios usuarios han informado de una serie de fallos en el sistema Android Auto de Google, tras la actualización del sistema operativo móvil Android 11.



Según ha recogido el portal Android Police, muchos usuarios han informado a través de redes sociales sobre problemas que han sufrido con Android Auto tras la actualización a Android 11.



Entre estos problemas se encuentran cortes de música, la falta de sonidos al recibir notificaciones, no se encuentra la aplicación Calendiario, problemas generales de conectividad o fallos en el servicio de notificaciones de tráfico de Google Maps, Waze.



Hasta ahora, Google no ha ofrecido ninguna solución a estos problemas, aunque la actualización de Android Auto v5.6 incluye una solución para la aplicación Calendario. No obstante, algunos usuarios de Reddit (Ywetsan y mtb_junkie)han identificado una posible solución a estos problemas en la desactivación del escaner de dispositivos Bluetooth en la configuración del teléfono.