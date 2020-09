Portaltic.-Messenger lanza la función Watch Together, para ver vídeos con amigos en tiempo real

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



La aplicación de mensajería Facebook Messenger ha introducido la nueva función 'Watch Together' (ver juntos), con la que permite a sus usuarios utilizar sus videollamadas para ver vídeos de Facebook con amigos y familiares de forma conjunta y en tiempo real.



Esta característica, que busca ayudar a sus usuarios a estar más conectados con sus seres queridos a pesar de la distancia, emplea las videollamadas y las salas de Messenger, como ha informado Facebook en un comunicado.



Watch Together permite ver de forma conjunta un vídeo viral, una película, un evento deportivo destacado, un tutorial de maquillaje o un contenido original de Facebook Watch. Los usuarios lo ven en tiempo real y pueden ver las reacciones de sus amigos al mismo tiempo.



La función se orienta también a los creadores de contenido -artistas, DJ, chefs o entrenadores personales-, de forma que la comunidad puede ver y participar en sus vídeos a través de las videollamadas de Messenger.



Para usar Watch Together solo es necesario iniciar una videollamada de Messenger o crear una sala en esta app y luego deslizar hacia arriba para acceder al menú y seleccionar la opción de Watch Together.



Desde allí se puede seleccionar un vídeo sugerido o elegir una categoría como 'TV y películas', 'Visto' o 'subido'. Es posible ver vídeos con hasta ocho personas en una videollamada de Messenger y hasta 50 personas en Salas.



Watch Together es gratuito y se desplegará de forma global esta semana a través de Messenger y Salas de Messenger en la aplicación móvil para iOS y Android.



Watch Together es la última función que llega a Facebook Messenger, una aplicación con la que en la actualidad cada día se realizan más de 150 millones de llamadas de vídeo y se envían 200 millones de vídeos a otras personas, según datos de la plataforma.