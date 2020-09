O.Próximo.- El Gobierno palestino anuncia que sopesa modificar su relación con la Liga Árabe

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro palestino, Muhamad Shtayé, ha anunciado este lunes que está sopesando modificar su relación con la Liga Árabe ante la falta de condenas por parte del organismo de los acuerdos alcanzados con Israel por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin para normalizar sus relaciones.



Shtayé ha señalado que las autoridades están preparando una recomendación en este sentido para presentarla ante el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ante el "silencio" de la Liga Árabe ante las "flagrante violación de sus decisiones".



Así, ha manifestado que el organismo regional "se ha convertido en un símbolo de la impotencia árabe" y ha agregado que los acuerdos de normalización con Israel "son una afrenta a la dignidad árabe", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.



"¿Es posible que los árabes acepten rezar en la mezquita de Al Aqsa mientras continúa bajo ocupación y que no tengan otra cosa que una visita condicionada?", se ha preguntado, antes de manifestar que finalmente "morirá la Iniciativa Árabe de Paz y morirá la solidaridad árabe".



Shtayé ha argumentado que es necesario "unirse" para evitar "un día negro en la historia de la nación árabe y una derrota de la institución de la Liga Árabe, que ya no está unificada". "Este día se agregará al calendario de dolor palestino y al historial de divisiones árabes", ha puntualizado.



En este sentido, ha subrayado que los palestinos "impidieron la parte principal del 'acuerdo del siglo'" y ahora "tienen que hacer frente a tener la espalda expuesta porque EAU y Bahréin se precipitaron a un acuerdo de rendición al 'acuerdo del siglo'".



Por último, Shtayé ha hecho hincapié en la necesidad de sacar adelante los esfuerzos para la unidad palestina, incluida la celebración de elecciones, para "fortalecer el frente interno" y lograr "ver la luz y trasladarla a la realidad sobre el terreno".



La Autoridad Palestina ha criticado con dureza a EAU y Bahréin, al tiempo que ha tildado estos acuerdos con Israel como "una traición a Jerusalén y a la causa palestina". Asimismo, dijo que "supone un visto bueno para legitimar los crímenes de la ocupación israelí".



Sin embargo, la Liga Árabe se abstuvo el miércoles de aprobar una resolución presentada por las autoridades palestinas para condenar el acuerdo entre Israel y EAU, debido a las reticencias mostradas por varios de los países integrantes del bloque regional.



EAU EXPRESA SU COMPROMISO CON PALESTINA



Por su parte, la directora de comunicaciones del Ministerio de Exteriores emiratí, Hend al Otaiba, ha indicado en un artículo de opinión en el diario israelí 'Haaretz' que el país no cambia su "profundo y duradero compromiso con el pubelo palestino".



"La paz entre nuestros países es una oportunidad significativa, pero no es una sustituta a la paz entre israelíes y palestinos", ha dicho, al tiempo que ha adelantado que Abú Dabi "abogará con firmeza por una solución de dos estados y al derecho de los palestinos a la dignidad y la autodeterminación".



"Israelíes y palestinos son vecinos y necesitan una resolución justa y duradera a sus décadas de conflicto. Está en el debe desde hace mucho tiempo", ha argüido Al Otaiba, un día antes de la firma en la Casa Blanca del acuerdo con Israel.



Así, ha manifestado que en la ceremonia de este martes, "con banderas nacionales ondeando y los himnos sonando, un nuevo Oriente Próximo tomará forma". "Nuestros líderes se darán la mano y recibirán aplausos por sus acciones valientes", ha añadido.



"La posición de EAU es inequívoca. Buscamos una acogedora paz con Israel, marcada por interacciones significativas, contactos frecuentes y oportunidades mutuamente beneficiosas. Desde la fundación de EAU en 1971 hemos construido una sociedad diversa, tolerante y orientada al futuro, y estamos decididos a hacer realidad los frutos de la paz", ha zanjado.