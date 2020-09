Nuevos brotes de COVID-19 en el interior de Argentina preocupan a las autoridades

De los 9.056 nuevos casos que el Ministerio argentino de Salud reportó este domingo, el 50 % se concentró entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima, una cifra que semanas atrás superaba el 90 % cada día. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 14 sep (EFE).- Los nuevos brotes de la COVID-19 en el interior de Argentina son la principal preocupación de las autoridades sanitarias del país para controlar una pandemia que en los últimos meses se concentró en la capital y en la provincia de Buenos Aires y que ahora presenta altas cifras de contagios en otras provincias.

De los 9.056 nuevos casos que el Ministerio de Salud reportó este domingo, el 50 % se concentra entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima, una cifra que semanas atrás superaba el 90 % cada día, y por primera vez la capital ocupó el tercer lugar en la tabla de contagios diarios, con 843 casos, colocándose por detrás de la provincia bonaerense, con 3.689 positivos, y la provincia de Santa Fe (centro), con 1.055.

"El número de casos en las provincias es importante, está en aumento, y por primera vez el porcentaje, la relación entre la ciudad y la provincia (Buenos Aires) y el resto de las provincias ayer fue de alrededor del 50 %", señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte matutino de este lunes.

"MINIMIZAR LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS"

Las autoridades recomiendan en las 18 provincias donde se detectó hasta la fecha trasmisión comunitaria "redoblar los esfuerzos para minimizar la circulación de personas", y que estas "realicen solamente las actividades esenciales, con los protocolos, con los cuidados y con las recomendaciones, para poder minimizar la transmisión viral".

La ciudad de Buenos Aires y su populosa área metropolitana (AMBA) se encuentran en un momento de cierta estabilidad en cuanto al ritmo de contagios, a pesar de que las cifras diarias son altas, y el objetivo es mantener las medidas vigentes para poder entrar en una fase de descenso.

"En la ciudad y la provincia de Buenos Aires seguimos con esta estabilidad, con esta meseta alta que requiere que renovemos los esfuerzos para que podamos, no solamente sostener esta situación, sino empezar a minimizar la transmisión y poder finalmente intentar ver como puede haber una disminución en el número de casos", agregó Vizzotti.

LA CAPITAL MANTIENE SU APUESTA POR LOS ESPACIOS ABIERTOS

En este sentido el titular de Salud de la capital, Fernán Quirós, precisó que la estrategia de las autoridades porteñas pasa por llevar a los espacios abiertos las actividades recreativas, una vez que las reuniones en espacios públicos fueron habilitadas -para un máximo de 10 personas- y los bares y restaurantes pudieron abrir de nuevo sus terrazas.

"Sigamos en esta política pública que tenemos en la ciudad, luego de 6 meses de cuarentena, ir llevando las actividades que la gente ya no puede dejar de cumplir al espacio público, que es lo que venimos haciendo ya hace más de un mes. (...) Todavía consideramos que la epidemiología de la ciudad no está lo suficientemente descendida como para activar actividades en áreas cerradas", subrayó Quirós.

Asimismo predijo que el AMBA será el primer territorio del país donde la curva de contagios comenzará su fase decreciente.

"La zona del AMBA ha sido la primera en activarse, ha sido al primera, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en estabilizarse, nosotros llevamos 9 semanas de estabilidad, con subidas y bajadas pero estabilidad al fin, y naturalmente va ser la primera en desandar", agregó.

Desde la llegada de la pandemia al país, en Argentina se han contabilizado un total de 555.537 positivos, de los cuales 11.412 fallecieron.

Un total de 2.984 personas permaneces internadas en unidades de terapia intensiva con COVID-19 confirmado, mientras que la ocupación total de estas camas por todas las patologías es del 59,3 % a nivel nacional y del 68,3 % en el AMBA.

La cifra de recuperados asciende a 428.053 personas -de las cuales 9.444 recibieron el alta en las últimas 24 horas-, lo que supone un 77,2 % del total de contagiados.