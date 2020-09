Níger.- Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de Níger en un ataque cerca de la frontera con Argelia

06/04/2007 Militares nigerinos en sesión de entrenamiento POLITICA AFRICA INTERNACIONAL EJÉRCITO DE EEUU /EJÉRCITO DE NÍGER



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Al menos dos miembros de la Guardia Nacional murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque ejecutado el sábado contra un puesto de control situado en la localidad de Assamaka, en el noroeste de Níger, según han informado este lunes los medios del país africano.



Fuentes citadas por el diario 'L'Evenement Niger', personas no identificadas a bordo de vehículos atacaron el puesto, situado cerca de la frontera con Argelia, y robaron dos vehículos y armamento pesado, tras lo que huyeron en dirección a la frontera con Malí.



Las autoridades nigerinas no se han pronunciado por el momento sobre el ataque, que no ha sido reivindicado por ninguno de los grupos armados que operan en el país.



Níger ha sido escenario de un repunte de la violencia yihadista, especialmente en la zona del lago Chad --la región de Diffa-- y en la frontera con Burkina Faso y Malí --Tillaberi y Tahoua--, donde están activos varios grupos yihadistas, entre ellos las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico.